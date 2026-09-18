Elitní běžkyně chtěla pokořit rekord, ale místo toho... Zahynula v horách

Autor: sm
Rodina Kalie už se vzdala nadějí na šťastný konec...

Ze světa paragrafů doslova utíkala do přírody. Běžkyně Kalie McCrystalová milovala pohyb na horách natolik, že se rozhodla pokořit náročný rekord. Podle oficiálního prohlášení její rodiny ale pokus o historický zápis skončil obrovskou tragédií...

Tam a zase zpátky v rekordním čase. Takový byl plán právničky a horské běžkyně Kalie McCrystalové, která 1. září vyrazila na Matterhorn, kde si chtěla trasu před plánovanou akcí zmapovat. Jenže k přepsání rekordu, při kterém by trasu udolala za méně než pět hodin, už bohužel nikdy nedošlo. Mnohem horší je ale fakt, že za svůj sen Kalie nejspíš zaplatila životem.

Z cesty se nevrátila, a tak po Kanaďance začali pátrat záchranáři. Jenže po čtyřech dnech byla rozsáhlá akce ukončena. Po dalších dvou týdnech navíc sestra a matka běžkyně vydaly prohlášení, ze kterého jde mráz po zádech.

„Navzdory jejím mimořádným schopnostem a zkušenostem v technickém horském terénu vše, co teď víme, naznačuje, že při sestupu z hory spadla,“ uvedla rodina, která poděkovala záchranářům, kanadské policii i ambasádě za jejich práci při pátrání. V prvních dnech jim dával naději fakt, že Kalie Matterhorn dobře znala. Jenže šance na šťastný konec postupně zcela vyhasla...

„Není to výsledek, v jaký jsme doufali. Je velmi těžké se s tím smířit. Útěchu nacházíme v tom, že až do svých posledních okamžiků dělala to, při čem se cítila nejvíc naživu, a zůstává mezi horami, kde se cítila nejvíc doma,“ dodala zničená rodina.

Kalie McCrystalová se svým pejskem.
Kalie McCrystalová se svým pejskem.
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