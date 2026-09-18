Elitní běžkyně chtěla pokořit rekord, ale místo toho... Zahynula v horách
Ze světa paragrafů doslova utíkala do přírody. Běžkyně Kalie McCrystalová milovala pohyb na horách natolik, že se rozhodla pokořit náročný rekord. Podle oficiálního prohlášení její rodiny ale pokus o historický zápis skončil obrovskou tragédií...
Tam a zase zpátky v rekordním čase. Takový byl plán právničky a horské běžkyně Kalie McCrystalové, která 1. září vyrazila na Matterhorn, kde si chtěla trasu před plánovanou akcí zmapovat. Jenže k přepsání rekordu, při kterém by trasu udolala za méně než pět hodin, už bohužel nikdy nedošlo. Mnohem horší je ale fakt, že za svůj sen Kalie nejspíš zaplatila životem.
Z cesty se nevrátila, a tak po Kanaďance začali pátrat záchranáři. Jenže po čtyřech dnech byla rozsáhlá akce ukončena. Po dalších dvou týdnech navíc sestra a matka běžkyně vydaly prohlášení, ze kterého jde mráz po zádech.
„Navzdory jejím mimořádným schopnostem a zkušenostem v technickém horském terénu vše, co teď víme, naznačuje, že při sestupu z hory spadla,“ uvedla rodina, která poděkovala záchranářům, kanadské policii i ambasádě za jejich práci při pátrání. V prvních dnech jim dával naději fakt, že Kalie Matterhorn dobře znala. Jenže šance na šťastný konec postupně zcela vyhasla...
„Není to výsledek, v jaký jsme doufali. Je velmi těžké se s tím smířit. Útěchu nacházíme v tom, že až do svých posledních okamžiků dělala to, při čem se cítila nejvíc naživu, a zůstává mezi horami, kde se cítila nejvíc doma,“ dodala zničená rodina.