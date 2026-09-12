Tragédie v Alpách: Smrt českého horolezce
Výstup na ikonický Mont Blanc skončil obrovskou tragédií. Ve francouzských Alpách ve čtvrtek vyhasl život českého horolezce, kterého při průchodu obávaným skalnatým úsekem zasáhlo padající kamení. Smutnou zprávu o smrti českého občana potvrdilo i české ministerstvo zahraničí.
Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec, informovala dnes agentura AFP nebo místní list Le Dauphiné Libéré. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Informaci následně ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničních věcí v Praze.
„Mohu potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl mluvčí ministerstva Adam Čörgő.