Fešáci! Nároďák před MS fasoval ohozy: Tóny přírody a šáteček
Fotbalový výkvět republiky má dnes sraz před světovým festivalem. V nesražených, fungl nových ohozech. Hoši šéftrenéra Koubka fasovali a budou na MS fešáci.
Pestrá paleta od tradiční firmy Steilmann. Provod, Holeš a Červ si vybrali aktuální trend. Sako-košile a široké kalhoty. Tmavou modř a přírodní tóny.
Jako vždy rozesmátý Lukáš Červ k tomu jako doplněk přidal vyšívaný šátek, tak jim přejme, aby se z Ameriky nevraceli už po základní skupině se smutným: „Sbohem a šáteček.“
Kdo bude štramákem v USA je ještě otázkou. Hlavní kouč Miroslav Koubek 21. května zveřejnil nominaci na přípravné utkání s Kosovem. Ta by měla ve velkém korespondovat s tou finální na MS. Ihned po zápase na tiskové konferenci Koubek oznámí tři jména, která se nakonec na vysněný turnaj nepodívají.