Nečasova snoubenka »Nykki« si vybírá svatební šaty: Generálka na nevěstu
Sotva mistr světa z Prahy Martin Nečas (27) poklekl, jeho láska Nikola Mertlová (27) už trénuje na princeznu. Necelý rok před veselkou ozkoušela řadu svatebních šatů. Ty její ale tají!
„Těmhle jsem málem řekla ano,“ pochlubila se kouskem, který však skončí pod čarou. Ty šaty, s nimiž přijde drobounká blondýnka před oltář, neukázala a nejspíš ani neukáže do onoho svatebního dne. „V mém vlogu uvidíte všechny, co jsem zkusila. Až na ty moje, dvoje!“ tajnůstkaří zpěvačka s uměleckým jménem Nykki.
Co jiného ale naznačila? Přeci termín svatby! „Chtěli bychom to mít příští léto,“ maluje si a dodala, že veselka bude dva měsíce před tím, než oslaví 28. narozeniny. To vychází na červenec! Do roka a do dne to tedy nestihnou, jelikož se s hvězdným útočníkem Colorada zasnoubila v červnu na Havaji.