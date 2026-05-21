Nečas jako anděl strážný lásky Nikoly: Objevil jí cystu!

Autor: rau
Nikolu Mertlovou delší dobu trápila bolest kolene. Příčinu jí pomohl odhalit přítel Martin Nečas.

Lásku Martina Nečase (27) Nikolu (27) zlobí bolest kolena. Důvod odhalil právě pozorný střelec Colorada.

„Jééé, co to tady máš?“ ukazoval na její nohu v monstrózní šatně u nich doma. „Tak se podívám a mám tam normálně cystu,“ svěřila se Nikča ve svém vlogu na YouTube a místo hned ukázala. Hokejista se každopádně projevil jako dokonalý gentleman. Usměvavé blondýnce bleskově vyběhal urgentní vyšetření.

„Co se týká zdraví, tak se o mě Marťas vždycky staral. Hned druhý den jsem šla na rentgen a celkově scan těla,“ pochlubila se. Pozitivní bylo, že všechny testy byly negativní. Až na tu cystu, kterou chce Nikola dostat z těla chirurgicky. „Není to nic hrozného. Ani by pryč jít nemusela, ale už to bolí víc, než bych chtěla,“ posteskla si.

Martin je její anděl strážný
