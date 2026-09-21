Sexy lásky hrdinů Davis Cupu dováděly: Gymnastika, líbačka, Kozička
Vztyk, potlesk, křik: „Jóóó,“ a sed. Tenhle tradiční obřad po každém vítězném míčku prováděly lásky tenisových hrdinů v hale v Libni. Je to ale docela fuška.
Než rozkošná dcera Kateřiny Neumannové Lucie (23) vášnivě zulíbala svého hrdinu Jiřího Lehečku, měla těch cviků během rozhodujícího zápasu za sebou 76 během 1 hodiny a 42 minut.
„Vítězný polibek,“ napsala přešťastná atletka Lucka na Instagram k nezapomenutelnému zážitku. Se stejnou gymnastikou a náruživostí, do roztrhání sexy těl, fandily Menšíkova Argentinka Josefina, Pavláskova Martina, Riklova Nicola i choť nehrajícího kapitána Berdycha Ester. Ano a pak houfně vyrazily slavit do vyhlášeného baru Kozička v centru Prahy.