Boráros po smrti expartnerky Jákliové (†31) popsal: Jak tragédii snáší dcera?
Tragická nehoda expřítelkyně Moniky Jákliové mu začátkem letošního roku obrátila život naruby. Slovenský zápasník Gábor Boráros (34) se ze dne na den stal otcem na plný úvazek a společné dcerce Zoře (4) musel smutnou novinu oznámit. S odstupem měsíců popsal, jak holčička tragédii zpracovává...
Jeden z posledních příspěvků, které Monika před osudnou nehodou na sociální sítě přidala, byla fotka s dcerkou. O tu se až do své smrti střídavě starala se svým expartnerem Gáborem Borárosem. Právě on musel Zorce o neštěstí říct. Podle něj se holčička neptá na to, kdy se Monika vrátí domů...
„Je to možná i díky tomu, jak jsem jí vysvětlil, co se stalo. Než jsem jí řekl, že její maminka zemřela, šli jsme do dětského koutku. Tam jsem se jí zeptal, jestli ví, co to znamená, když někdo zemře, a co se podle ní s takovým člověkem stane,“ popisoval Boráros v pořadu Frizbi TV.
„Zpětně vím, že jsem udělal dobře, že jsem se zeptal. Řekla mi totiž, že v takové chvíli ho pan doktor musí uzdravit, dostane injekci a bude mu lípe. Několikrát jsem se k tomu tématu vrátil, abych jí ujasnil, že ten, kdo zemře, už se nevrátí, už se s ním neuvidíme a z tohohle už se uzdravit nelze. Když jsem jí nakonec řekl, že její maminka zemřela, viděl jsem na ní, jak to zpracovává a chápe. Od té doby ví, že máma už nepřijde,“ pravil MMA bojovník.
Zorka ale pochopitelně na maminku ze dne na den nezapomněla. „Maminka jí určitě chybí, sama to říká a často na ni vzpomíná. Když si hrajeme nebo kreslíme, vybaví se jí, že to dělaly i s mámou. Často vytahuje vzpomínky, ale vždycky mluví v minulém čase,“ popisoval Gábor.
„Stalo se třeba, že se ráno posadila na posteli a viděl jsem na ní, že je smutná a nemá dobrou náladu. Zeptal jsem se jí, co se děje, a ona odpovídala, že jí jen chybí máma. V takovou chvíli nevím, co říct, a nedokážu udělat nic, co by jí hned zvedlo náladu. Tak jí jen řeknu, že mně chybí taky, a potěším ji, protože je důležité, aby se necítila sama,“ uzavřel Boráros, který v uplynulých týdnech sváděl kvůli péči o dceru boj s bývalou tchyní.
Spor se dokonce dostal až k soudu. Przed pár dny ale zápasník řekl, že matka Moniky Jákliové přijala jeho nabídku ohledně úpravy styku s vnučkou, a tak se zdá, že v rodině bude konečně klid. Minimálně pro teď...