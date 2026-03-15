Zápasník Boráros po smrti Jákliové: Překvapivé přiznání o výchově dcery
Krutá zpráva o úmrtí bývalé partnerky od základu změnila MMA bojovníkovi Gáboru Borárosovi život. S expřítelkyní měl totiž svou jedinou dcerku Zorinku (3), kterou tragédie připravila o maminku. Slovenský zápasník s maďarskými kořeny teď otevřeně promluvil o tom, jak holčička vychází s jeho současnou přítelkyní Dórou
Dříve se o rodičovské povinnosti, starosti i radosti dělil se svou bývalou partnerkou Monikou Jákliovou (†31). Její život ale před několika týdny vyhasl při tragické autonehodě a ze Zorinky se rázem stal poloviční sirotek.
Gábor v pořadu Moje Maďarsko popsal, jak dcerka vnímá jeho přítelkyni Dóru. „Pomáhá mi, jak jen může,“ ocenil to, jak moc se jeho partnerka angažuje ve výchově. „A vidím, jak moc ji Zora přijala. Je k ní naprosto otevřená. Není to jen kvůli té nehodě, ale i proto, že se znají už dlouho a tráví spolu čas. Postupně si čím dál víc všímám, že se Zora sama začala otevírat a Dóru přirozeně vzala za svou,“ vyprávěl Boráros, podle kterého si holčička s nevlastní mámou skvěle rozumí.
„Teď se s ní cítí naprosto úžasně. Miluje její společnost a jsou chvíle, kdy se Zora zkrátka rozhodne, že by raději byla s Dórou. V takovou chvíli má táta do pokoje zákaz vstupu, protože Zorka si prostě chce hrát s ní,“ líčil zápasník, který je spokojený s tím, jak se jeho láska s těžkou situací popasovala. „Nepřijala Zoru jen proto, že bych ji o to poprosil, ale ze své vlastní vůle,“ zdůraznil Gábor. Uvědomuje si totiž, že dřív nebo později bude Zorka ženský vzor potřebovat.
A právě v tomto ohledu přiznal vlastní limity. „Já se nesnažím pasovat do ženské role. Nemůžu hrát matku, i když se snažím dělat všechno, co dělají mámy. Uklízím a podobně, což bych dřív určitě nezvládl. Přesto nedokážu všechno vyřešit tak, jak by bylo potřeba. Mnoha lidem se asi nebude líbit, co teď řeknu, ale Zora se na ni dřív nebo později bude dívat jako na matku. Nikdo by neměl očekávat, že to téměř čtyřletá holčička neudělá,“ míní Gábor.