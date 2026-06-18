Boráros po smrti expartnerky přiznal: Někdo mi chce vzít dceru!
Počátkem roku ho zastihla krutá rána v podobě tragické autonehody expřítelkyně Moniky Jákliové (†31). S tou má zápasník Gábor Boráros (34) malou dcerku Zorku, o kterou se ho teď ale někdo snaží připravit...
Takovou návštěvu rozhodně nečekal! Na dveře Gábora Borárose zaklepali lidé z úřadu péče o děti na základě anonymního udání. A co je překvapivější, na slovenského zápasníka s maďarskými kořeny a jeho péči o malou Zorku si přišli posvítit rovnou dvakrát! Žádné pochybení podle Borárose ale nenašli.
„Určitě je stále prostor pro zlepšení, ale můžu s jistotou říct, že jsem mnohem lepším otcem, než jsem byl řekněme před rokem nebo šesti měsíci,“ přiznal otevřeně Gábor. „Ujišťuji všechny, že Zora je tady v pořádku a v bezpečí. Dodal bych, že podle učitelek v mateřské škole a matek ostatních dětí, které mě samotného chválily, je Zora od té doby, co má toto uspořádání v životě v podobě domova na jednom místě, mnohem vyrovnanější,“ pochlubil se Boráros, kterému s výchovou pomáhá jeho současná partnerka Dóra.
Bývalý účastník reality show Survivor přesto nechápe, proč se ho někdo snaží o dcerku připravit. „Abych všechny uklidnil, dovolte mi říct, že druhá návštěva z úřadu proběhla dnes odpoledne a úředníci zjistili, že všechno je více než v pořádku,“ krčil rameny zápasník, kterému tyto starosti přidělávají vrásky na čele.
„Nevím, jestli to má ještě nějaký smysl, protože už při první návštěvě jsem ten samý den věděl, komu vděčíme za přítomnost sociálních pracovníků a kdo podal oznámení. Nechápu, k čemu to vůbec je... Jsou to zbytečné kroky, jen mě to brzdí a bere mi to čas a energii, které bych jinak mohl věnovat Zoře. Jak může být někdo tak zlomyslný, že se snaží dítě, které bohužel ztratilo matku, nějakým způsobem odtrhnout i od otce?“ vrtěl hlavou rozhořčený tatínek.
„Byl bych sakra rád, kdyby nás v budoucnu neobtěžovali takovými pokusy, nekladli nám překážky a nerušili takovými návštěvami Zorčinu domácí pohodu! Nemyslím si, že to té malé v jakékoli formě prospívá. Pokud na to ten, komu za to vděčíme, sám nepřišel, doufám, že jsem mu to v této podobě sdělil dostatečně jasně a srozumitelně,“ uzavřel rázně Boráros.