Bývalá přítelkyně Borárose: Nastínila důvod rozchodu
Letošní rok je pro slovenského zápasníka Gábora Borárose (34) jedna těžká zkouška za druhou. Vedle tragického úmrtí bývalé přítelkyně (†31), se kterou má dcerku Zoru (4), řešil v posledních měsících také rozchod s partnerkou Dórou, která mu do té doby byla velkou oporou. Sympatická brunetka teď nastínila, co přesně se mezi dvojicí stalo.
Když začátkem roku přišla při autonehodě o život jeho bývalá partnerka Monika Jákliová, Dóra pro něj byla bezpečným přístavem. Pomáhala Gáborovi s péčí o dcerku a snažila se ho mentálně podporovat, jak jen to šlo. První náznaky, že dvojice ve vztahu čelí osobním komplikacím, však přišly už ve chvíli, kdy páru krachlo společné bydlení a úsměvavá brunetka se odstěhovala pryč.
Postupem času tento krok očividně přestal stačit a vztah skončil. Jak bývalá partnerka MMA zápasníka přiznala, učinit rozhodnutí o rozchodu pro ni vůbec nebylo snadné. „Samozřejmě že to bylo těžké... Podle mě je každý rozchod bolestivý, i když víme, že k němu je důvod. Když jsi někoho opravdu milovala, nelze ze dne na den dělat, jako by se nic nestalo,“ rozepsala se Dóra.
„I já jsem byla uvnitř mnohokrát zlomená, jen jsem se snažila zůstat vždycky silná a vydržet. Jsem dost rázný člověk, ale i tak mě to bolelo. Možná jsem se jen naučila v tichosti snášet to, co ostatní nevidí,“ zamyslela se brunetka, která na sociálních sítích čelila dotazu, jestli by dokázala dát svému expříteli znova šanci, pokud by se změnil.
„Na to můžu odpovědět jednoznačným ne. Dostal hodně šancí, možná i víc, než měl. Něco se ve mně zlomilo a od té chvíle už se na toho druhého nedokážeš dívat stejně jako dřív. A myslím, že přesně to se u mě stalo,“ nastínila důvody, které ji vedly k ukončení vztahu.
Na koho se ale nejspíš Dóra dívá stále stejně, je Gáborova dcerka Zorka. „Hodně mi přirostla k srdci, takže na ni samozřejmě často myslím a chybí mi. Zároveň mě ale uklidňuje vědomí, že je v dobrých rukou a obklopuje ji spousta milujících lidí,“ přiznala ohledně holčičky, která je nyní středem sporu mezi Borárosem a jeho bývalou tchyní, jež údajně zápasníka kvůli péči o vnučku dokonce dohnala k soudu.