Boráros po smrti Jákliové (†31) v poutech: Kdo se postará o dceru (3)?
Zápasník MMA Gábor Boráros (33) si zadělal na pořádný malér. Policie ho ve středu zadržela za volantem, přestože má platný zákaz řízení. Následky tohoto hazardu mohou být fatální. Na povrch se ale dere mnohem palčivější otázka. Co bude s jeho malou dcerkou Zorkou, o kterou po tragické smrti bývalé partnerky Moniky Jákliové (†31) pečuje sám?
Hlídka policie Borárose zastavila ve slovenské obci Patáš. Během kontroly policisté rychle zjistili, že za volantem nemá co pohledávat. „Policisté 33letého muže na místě omezili na osobní svobodě a po provedení potřebných úkonů byl umístěn do cely policejního zajištění,“ uvedla mluvčí trnavské policie Veronika Dachová pro Nový čas. Následně si v rámci takzvaného superrychlého řízení vyslechl obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu až dva roky za mřížemi.
Podle slovenského deníku Plus jeden deň byl hned následující den převezen z Dunajské Stredy k vyšetřování do Velkého Mederu. Problémy se zákonem přitom pro známého bijce nejsou ničím novým. Už loni neprošel několika dopravními kontrolami a v jednom případě u něj dokonce testy odhalily přítomnost drog. Právě to ho tehdy stálo řidičský průkaz.
Zatímco bojovník čeká na verdikt, vznáší se nad osudem malé Zorky velký otazník. Není jasné, kdo se o dcerku postaral v době, kdy její otec skončil v cele, ani komu připadne do péče, pokud soud pošle Borárose natvrdo do vězení. Dívka naštěstí nezůstává bez rodinné opory. Zásadní roli v její výchově hrají obě babičky. „Jsem rád, že Zorka vychází dobře s oběma babičkami. U Moničiny mámy dokonce i přespává,“ vyprávěl dřívě Gábor. Je tedy vysoce pravděpodobné, že právě ona převzala péči v krizových hodinách po jeho zadržení.
Záchrannou síť představuje i Gáborova současná přítelkyně Dora, ke které si holčička našla velmi silné pouto. „Někdy řekne: Tati, teď nemůžeš jít do pokoje, chci si hrát s ní,“ krčil rameny s úsměvem Boráros. Nad rodinou ale dál visí stín nejistoty. Jak se celá kauza nakonec vyvine a kdo definitivně převezme otěže výchovy v případě Borárosova uvěznění, se ukáže patrně už v nejbližších dnech.