Chorvati s Anglány byli jen předehra před mistry světa Španěly: Kdo zastaví monstrum?

Autor: nem
  • Santi Denia povede Čechy do boje proti svým krajanům.

    Když letos 12. února vylovil slavný kopáč Figo v Bruselu z losovacího osudí míček s etiketou Česko, manažera nároďáku Pavla Nedvěda mohla přepadnout myšlenka: „To si ten Luis dělá p*del?“ Nedělal!

  • K Chorvatům a Anglánům přiřknul Figo Čechům v Lize národů Španěly (první zápas v Oviedu v sobotu od 20:45, ČT sport). A to ještě netušil, že si na mundialu v Americe suverénně vezmou světový primát. Se stále ještě věkově i náturově frackem v sestavě Laminem Yamalem (19) jsou prostě nezastavitelným monstrem. Španělský kouč Čechů Santi Denia asi tuší, že to s »La Roja« nebude žádná krajanská objímačka. Tohle varuje...   Radek Bejbl se Santim Deniou.Radek Bejbl se Santim Deniou. • Zuzana Jarolímková / Sport

  • BACHA, JEDE FURT

    V aktuální sezóně nasázel Yamal ve všech 10 mistrácích rovnou 11 branek. K tomu na dalších sedm nahrál! Lamine Yamal proti Chorvatsku zářilLamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Manu Fernandez

  • FOFREM ZA ZEMI

    Yamal si zapsal nejrychlejší debut v dějinách španělské repre. Bylo mu pouhých 16 let a 57 dní. Všem ostatním bylo nejméně sedmnáct! Lamine Yamal proti Chorvatsku zářilLamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Ian Walton

  • BODY, BODY, BODY

    V reprezentaci nastřádal Yamal bilanci 35 zápasů, 10 branek a 14 asistencí. Jak by řekl expremiér Paroubek: „Kdo z vás to má?“ Lamine Yamal proti Chorvatsku zářilLamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Mike Egerton

  • ZLATÉ DÍTĚ

    Yamal coby nejmladší hráč vstoupil do dějin evropských šampionátů ve věku 16 let a 338 dní. Hned bral v roce 2024 zlato! Lamine Yamal.Lamine Yamal. • ČTK / AP / Ian Walton

  • MLADÁ PUŠKA

    Lamine je také nejmladší střelec Eura. Rozčeřil síť Francie v semifinále Eura, když mu bylo 16 let a 362 dní. Lamine Yamal.Lamine Yamal. • ČTK / AP / Manu Fernandez

  • DESETKRÁT DRAŽŠÍ

    Yamalova cenovka činí 5,4 miliardy kaček. Pro srovnání, nejdražší Čech – kapitán Ladislav Krejčí – stojí desetkrát méně. Lamine Yamal.Lamine Yamal. • ČTK / AP / Ian Walton

  • ŘIDIČÁK ZA MAJLANT

    Až si konečně udělá řidičák, bude mít na fajnovou káru. Laminova základní měsíční gáže v Barceloně činí v přepočtu 40 milionů korun. Lamine Yamal proti Chorvatsku zářilLamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Mike Egerton

  • NÁŘEZ I PŘES PRACHY

    Tržní cena kádru Španělů se podle webu transfermarkt.com pohybuje kolem 30 miliard korun. U Čechů to dělá cirka 4,4 miliardy. Zápas mezi Španělskem a ChorvatskemZápas mezi Španělskem a Chorvatskem • ČTK / AP / Manu Fernandez

  • KAPITÁN JE NEJ

    Kapitánem mistrů světa je středopolař z Barcelony Rodri (30). Ještě jako plejer Manchesteru City urval Zlatý míč pro nejlepšího čutálistu planety. Rodri.Rodri. • ČTK / AP / Ian Walton

  • REKORDNÍ ČTYŘICÍTKA

    Čtyřicet zápasů už Španělé v základní hrací době neprohráli, což je světový rekord! Od března 2024 (0:1 s Kolumbií) navíc jen devětkrát remizovali. Češi se postaví proti Španělsku.Češi se postaví proti Španělsku. • ČTK / AP / Manu Fernandez

  • Rodri.
    Rodri.

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