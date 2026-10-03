Chorvati s Anglány byli jen předehra před mistry světa Španěly: Kdo zastaví monstrum?

Když letos 12. února vylovil slavný kopáč Figo v Bruselu z losovacího osudí míček s etiketou Česko, manažera nároďáku Pavla Nedvěda mohla přepadnout myšlenka: „To si ten Luis dělá p*del?“ Nedělal!
- K Chorvatům a Anglánům přiřknul Figo Čechům v Lize národů Španěly (první zápas v Oviedu v sobotu od 20:45, ČT sport). A to ještě netušil, že si na mundialu v Americe suverénně vezmou světový primát. Se stále ještě věkově i náturově frackem v sestavě Laminem Yamalem (19) jsou prostě nezastavitelným monstrem. Španělský kouč Čechů Santi Denia asi tuší, že to s »La Roja« nebude žádná krajanská objímačka. Tohle varuje... Radek Bejbl se Santim Deniou. • Zuzana Jarolímková / Sport
- V aktuální sezóně nasázel Yamal ve všech 10 mistrácích rovnou 11 branek. K tomu na dalších sedm nahrál! Lamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Manu Fernandez
BACHA, JEDE FURT
- Yamal si zapsal nejrychlejší debut v dějinách španělské repre. Bylo mu pouhých 16 let a 57 dní. Všem ostatním bylo nejméně sedmnáct! Lamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Ian Walton
FOFREM ZA ZEMI
- V reprezentaci nastřádal Yamal bilanci 35 zápasů, 10 branek a 14 asistencí. Jak by řekl expremiér Paroubek: „Kdo z vás to má?“ Lamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Mike Egerton
BODY, BODY, BODY
- Yamal coby nejmladší hráč vstoupil do dějin evropských šampionátů ve věku 16 let a 338 dní. Hned bral v roce 2024 zlato! Lamine Yamal. • ČTK / AP / Ian Walton
ZLATÉ DÍTĚ
- Lamine je také nejmladší střelec Eura. Rozčeřil síť Francie v semifinále Eura, když mu bylo 16 let a 362 dní. Lamine Yamal. • ČTK / AP / Manu Fernandez
MLADÁ PUŠKA
- Yamalova cenovka činí 5,4 miliardy kaček. Pro srovnání, nejdražší Čech – kapitán Ladislav Krejčí – stojí desetkrát méně. Lamine Yamal. • ČTK / AP / Ian Walton
DESETKRÁT DRAŽŠÍ
- Až si konečně udělá řidičák, bude mít na fajnovou káru. Laminova základní měsíční gáže v Barceloně činí v přepočtu 40 milionů korun. Lamine Yamal proti Chorvatsku zářil • ČTK / AP / Mike Egerton
ŘIDIČÁK ZA MAJLANT
- Tržní cena kádru Španělů se podle webu transfermarkt.com pohybuje kolem 30 miliard korun. U Čechů to dělá cirka 4,4 miliardy. Zápas mezi Španělskem a Chorvatskem • ČTK / AP / Manu Fernandez
NÁŘEZ I PŘES PRACHY
- Kapitánem mistrů světa je středopolař z Barcelony Rodri (30). Ještě jako plejer Manchesteru City urval Zlatý míč pro nejlepšího čutálistu planety. Rodri. • ČTK / AP / Ian Walton
KAPITÁN JE NEJ
- Čtyřicet zápasů už Španělé v základní hrací době neprohráli, což je světový rekord! Od března 2024 (0:1 s Kolumbií) navíc jen devětkrát remizovali. Češi se postaví proti Španělsku. • ČTK / AP / Manu Fernandez
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