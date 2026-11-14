Proč Berger nechodí do televize: Chcete mě? Zaplaťte! Kolik berou experti
Za pár šprdlíků a pěkně děkujem ani nestávám z postele. Věhlasný fotbalový dělostřelec, internacionál Patrik Berger (53) vysvětlil, proč ho do televizního studia nikdo nedostane ani párem volů.
V Liverpoolu 148 zápasů a 28 branek. V nároďáku 44 utkání a 18 gólů. Vicemistr Evropy z roku 1996 scestoval s merunou lán světa, ale experta u přenosů dělat nehodlá. Důvod? Peníze!
„Budu upřímný. Mám to tak, že, hrál jsem na nějaké úrovni. Něco jsem dokázal a myslím si, že jestli chtějí slyšet můj názor, měl bych za to být i adekvátně ohodnocený. V těch studiích, kam se chodí, tak si myslím, že to vůbec neodpovídá,“ začal Berger své povídání pro Livesport Daily. „Já to vnímám tak, že ti kluci jsou vůbec rádi, že někam jdou. Vždyť je to vlastně pro ně reklama,“ vybavil si asi třeba »Franze« Straku, Romana Bednáře, či Luďka Zelenku.
Henry je jiný svět
„Myslím si, že zahraničí se to pořád bere tak, že je to práce. Fotbalová studia tam chtějí prostě ty největší hvězdy, které ten fotbal hrály. Chtějí je tam, protože vědí, že ty lidi je budou poslouchat. A samozřejmě je za to taky adekvátně zaplatí,“ řekl Begrer. Jenže nejde srovnávat nesrovnatelné. Kupříkladu francouzské ikoně Thierrymu Henrymu cáluje stanice CBS Sports i letenky první třídou z Evropy do Ameriky a zpět…
Odměny legend v rolích TV expertů
Kolik berou u nás: 10 000 maximálně
Podle informací Blesku se peníze za jedno vystoupení v ČT i v komerčních televizích pohybují v řádech tisíců korun a jsou údajně rozdílné podle toho, kolik pořadů expert absolvuje. Častý host se může dostat ke stropu 10 000, občasný třeba na 2 000 korun.
Kolik berou v cizině: Milionáři
|EXPERT
|STANICE
|PENÍZE
|Thierry Henry
|CBS
|146 mil. Kč ročně
|Garry Lineker
|BBC
|39 mil. Kč ročně
|Garry Neville
|Sky Sports
|32 mil. Kč ročně