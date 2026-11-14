Nové biatlonové pravidlo pobouřilo hvězdy: Je to směšné!
Bezpečnost nade vše. Tímto heslem se řídila Mezinárodní biatlonová unie (IBU), když zavedla přísnější nařízení pro manipulaci se zbraní. Jenže v závodníci z této novinky zrovna dvakrát nejásají, obávají se chaosu a přísných trestů.
Nové pravidlo hovoří nekompromisně. Dokud závodník nedorazí přímo na střeleckou podložku, musí mít pušku pevně usazenou na obou ramenech oběma popruhy. Kdo nařízení poruší, riskuje okamžitou diskvalifikaci. Stejně tak po odstřílení smějí biatlonisté vyrazit zpět na trať až ve chvíli, kdy mají zbraň bezpečně přehozenou zpátky na zádech.
Zatímco unie argumentuje bezpečností, samotní závodníci kroutí hlavou. „Přemýšlet o bezpečnosti je samozřejmě správné, jenže tohle konkrétní pravidlo nepomůže vůbec v ničem,“ uvedl v rozhovoru pro deník Aftonbladet švédský reprezentant Sebastian Samuelsson. Ten se obává, že biatlon sklouzne k fotbalovým poměrům s VARem, kdy se budou z videozáznamů zdlouhavě řešit milimetry. „Doufám, že to dopadne dobře, ale jsem skeptický. Pro rozhodčí to může být extrémně složité,“ varuje.
Ještě ostřejší byl jeho reprezentační kolega Jesper Nelin (34). „Pokud mám být upřímný, přijde mi to trochu směšné. Starého psa novým kouskům zkrátka nenaučíte,“ nebral si servítky.
Kámen úrazu tkví v zažitých automatech. Pohyby při sundávání a nandávání zbraně mají biatlonisté léta zafixované do absolutního detailu a měnit návyky pod obrovským závodním stresem může skončit zle. Obavy neskrývají ani Norové, jak potvrzují slova reprezentanta Martina Uldala: „Mám strach, že pod vlivem adrenalinu někdo v zápalu boje sklouzne ke starým návykům, zapomene a udělá hloupost. Z toho mám docela obavy.“