Zemřel legendární veslař Svojanovský (†80): Co odhalilo parte?
Veslařský svět se ve středu 11. listopadu zahalil do smutku. O úmrtí slavného dvojnásobného olympijského medailisty Oldřicha Svojanovského (†80) informoval Český olympijský výbor. Bývalý vynikající reprezentant a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků po sobě zanechal obrovské prázdné místo. Jeho rodina nyní zveřejnila dojemné parte.
Hned v úvodu smutečního oznámení stojí srdceryvný text, který v jediné prosté větě shrnuje celý jeho život. „Utichla vesla, zklidnila se hladina... A Ty jsi dojel do posledního cíle,“ loučí se pozůstalí. Za každým úspěšným sportovcem stojí pevné rodinné zázemí a podle dojemných slov byl někdejší mistr Evropy jeho nepostradatelnou součástí.
„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a kamarád,“ píše se nad jménem legendárního veslaře. Rodina na něj vzpomíná jako na výjimečného člověka. „Dvojnásobný olympijský medailista ve veslování, muž s velkým srdcem a nezlomnou vůlí, který rozdával sílu, radost a přátelství,“ stojí dále v textu.
Pod dojemným oznámením jsou se slovy „s láskou a vděčností vzpomínají“ podepsáni milující manželka Maruška, syn Michael, dcera Bára, sestra Bóža, vnoučata Filip, Nela, Tereza a Emma i všichni truchlící přátelé. „Děkujeme za vše, co jsme s Tebou mohli prožít,“ zní pak poslední vzkaz směřující od rodiny přímo k zesnulému. Poslední rozloučení s legendou se uskuteční 19. listopadu ve 12 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě.
Oldřich Svojanovský se nesmazatelně zapsal do sportovní historie po boku svého bratra Pavla. Na dvojce s kormidelníkem společně získali stříbro a bronz na olympijských hrách v Mnichově a Montrealu, v roce 1974 pak vybojovali v Lucernu titul mistrů světa. O to mrazivější je skutečnost, že slavnou rodinu zasáhla tragédie už před dvěma a půl lety. Bratr Pavel Svojanovský (†80) tehdy nešťastně zemřel po pádu z pódia.