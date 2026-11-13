Superdražba hodinek legendárního Schumachera: Milionový průvan
O stavu bývalého fenoménu Formule 1 Michaela Schumachera (57) se toho ví pramálo. Jisté však je, že vlastní spoustu unikátních kousků, které by dělaly velkou radost nejen fanouškům, ale i sběratelům. Pár z nich se nedávno objevilo v aukční síni a částky, za které se vydražily, jsou naprosto astronomické.
V režimu utajení rehabilituje po lyžařské nehodě z roku 2013, v aukční síni Christie‘s ovšem způsobily klenoty superstar F1 Michaela Schumachera pořádný průvan v peněženkách dražitelů.
V Ženevě šly pod kladívko unikátní kousky z kolekce F.P. Journe Ruthenium. Modely Tourbillon Souverain a Chronomètre à Résonance vynesly v přepočtu přes 40 milionů korun. Celkový výtěžek aukce se i díky tomu vyšplhal na závratnou cifru 1,2 miliardy korun.