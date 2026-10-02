Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Nejlepší klisny na startu!

Autor: Antonín Ebr
V neděli bude Velká Chuchle patři opět koníkům

Vrcholem nedělního programu v Chuchle Areně Praha je 23. Memoriál Harryho
Petrlíka aneb Mílový test pro devět elitních tříletých a starších klisen. Po dvou
měsících se na dráze objeví držitelka kvalitních umístění ze čtyř letošních
klasických zkoušek Mia Sally s žokejkou Petrou Zedkovou v sedle.

První dostih z osmi odstartuje ve 13 hodin, areál závodiště bude otevřen již od
11 hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi
mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.

Pozor! Vlaky od Prahy projíždějí stanicí Velká-Chuchle! Auta rovněž
mohou zajíždět na závodiště jen od Radotína. Dopravu zajišťují autobusové
linky S7 mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín.

Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 12.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním.
Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.

Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.


Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:

  1. Parc Monceau – Midnight - Natly
  2. A'Ali The Sun – Talamanca – Francis Heart
  3. Impelling – Little Lord – Dally Top
  4. Galinari - Fear Nobody - Wakaro
  5. Mia Sally - Kaleomiya - Materana
  6. Rabbit Mohaather – Gold Trophy - Nátura
  7. Upper Side Gold – Tended Camp – Dschingis Punk
  8. Panther - Old Eagle - Amigo

 

Diváci na dostizích v Chuchle Areně
Diváci na dostizích v Chuchle Areně
Témata:  blesksportPrahadostihRadotínVelká ChuchlePraha-Smíchov

Související články



Články odjinud