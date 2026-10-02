Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Nejlepší klisny na startu!
Vrcholem nedělního programu v Chuchle Areně Praha je 23. Memoriál Harryho
Petrlíka aneb Mílový test pro devět elitních tříletých a starších klisen. Po dvou
měsících se na dráze objeví držitelka kvalitních umístění ze čtyř letošních
klasických zkoušek Mia Sally s žokejkou Petrou Zedkovou v sedle.
První dostih z osmi odstartuje ve 13 hodin, areál závodiště bude otevřen již od
11 hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi
mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.
Pozor! Vlaky od Prahy projíždějí stanicí Velká-Chuchle! Auta rovněž
mohou zajíždět na závodiště jen od Radotína. Dopravu zajišťují autobusové
linky S7 mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín.
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 12.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním.
Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:
- Parc Monceau – Midnight - Natly
- A'Ali The Sun – Talamanca – Francis Heart
- Impelling – Little Lord – Dally Top
- Galinari - Fear Nobody - Wakaro
- Mia Sally - Kaleomiya - Materana
- Rabbit Mohaather – Gold Trophy - Nátura
- Upper Side Gold – Tended Camp – Dschingis Punk
- Panther - Old Eagle - Amigo