Tenistka Steffi Grafová: Zatykač na bratra

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Bratr Steffi Grafové lítá v maléru.

Bratr německé tenisové legendy Steffi Grafové (57), Michael (55), má na krku obří průšvih. V americké Nevadě na něj byl vydán zatykač!

Důvodem je domácí násilí na bývalé manželce, kvůli kterému vyfasoval zákaz přiblížení i monitorovací náramek na kotník. O ochranný příkaz navíc požádala i jeho vlastní matka Heidi (82)!

V únoru se Michael s úřady dohodl na urovnání, ale ještě tentýž den ho strážníci načapali ožralého za volantem... K soudu už pak dorazit neráčil, proto policie rozjela rozsáhlé pátrání.

Steffi žije s Andrem Agassim.
Steffi žije s Andrem Agassim.

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