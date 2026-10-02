Tenistka Steffi Grafová: Zatykač na bratra
Bratr německé tenisové legendy Steffi Grafové (57), Michael (55), má na krku obří průšvih. V americké Nevadě na něj byl vydán zatykač!
Důvodem je domácí násilí na bývalé manželce, kvůli kterému vyfasoval zákaz přiblížení i monitorovací náramek na kotník. O ochranný příkaz navíc požádala i jeho vlastní matka Heidi (82)!
V únoru se Michael s úřady dohodl na urovnání, ale ještě tentýž den ho strážníci načapali ožralého za volantem... K soudu už pak dorazit neráčil, proto policie rozjela rozsáhlé pátrání.
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