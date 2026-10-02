Český sport v slzách: Zemřela legenda orientačního běhu

Autor: zvo
Český sport přišel o svou legendu

Litvínovští orientační běžci truchlí. Přišli o legendární Alenu Neradovou (†75). Oddaná, zarputilá a vášnivá běžkyně skonala nečekaně – při tom, co celý život nadevše milovala.

„Alena Neradová doběhla do cíle svého života,“ oznámili zástupci oddílu KOB Litvínov zdrcující zprávu. Ještě v sobotu přitom závodnice vybojovala skvělé druhé místo. Nedělní orientační běh v Novém Boru se už ale legendě tratí stal osudným. A bohužel i posledním. Zkušená běžkyně přímo na trati zkolabovala. Ačkoliv se jí okamžitě snažili pomoci ostatní účastníci závodu i přivolaní profesionální záchranáři, svůj nejtěžší boj prohrála.

„Byť byla obrovskou bojovnicí, tento zápas byl nad její síly. Litvínovský oddíl tak během mžiku přišel nejen o svou dlouholetou vedoucí, ale hlavně o skvělou kamarádku. A Ája, Evča a Jára o maminku. O člověka, který držel celou širokou rodinu pohromadě,“ popsali litvínovští běžci srdceryvně odchod své bývalé předsedkyně.

Alena se k běhání dostala během povinného tělocviku v roce 1972. Práce s mapou, buzolou a komunita lidí kolem ji pohltily natolik, že se brzy stala oporou tehdejší mimořádně úspěšné ženské štafety Chemie Praha. S tou pravidelně stoupala na stupně vítězů po celém Československu. Byla to právě ona, kdo stál u zrodu běžeckého oddílu v Litvínově, kde zároveň pracovala v místní chemičce. I když se nedávno vzdala předsednického křesla, léta věnovaná tomuto sportu jí nedovolila odejít do ústraní a dál se aktivně starala o chod klubu i členskou základnu.

„Zatímco se měnil název oddílu, ona stála dál v jeho čele. Je nás v oddílu dost, kteří máme celý náš orienťácký život spojený s Alenou. Když s někým trávíte tolik víkendů v roce i letní závody, stává se zcela automaticky vaší rodinou – orienťáckou rodinou. A my jsme pyšní, že Alena byla litvínovskou běžkyní,“ vyznali se její kolegové. Úspěchy sbírala i v pokročilém věku. Neradová suverénně ovládla veteránský žebříček v elitní kategorii. Na mistrovství světa v Maďarsku v roce 2011 skončila třináctá ze čtyř set závodnic a kralovala seriálu Czech Orienteering Tour v letech 2022 a 2025. Nedávno dokonce převzala prestižní ocenění v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2025 v kategorii Masters.

Uznávaná sportovkyně však nežila jen orientačním během. Byla obětavou sestrou a vášnivou zahradnicí. Pravidelně dojížděla za svými sourozenci, kterým pomáhala, a poctivě dřela na rodinném poli. Každoroční sběr brambor si nikdy nenechala ujít. Když ji občas přemohly bolesti, nezastavila se. Místo nazouvání sportovních bot raději usedla na kolo a vyrazila dál. Byla to zkrátka akční dáma až do samého konce. „Její památku uctili minutovým potleskem, který ji doprovodil do sportovního nebe,“ zakončili Litvínovští dojemné loučení se svou milovanou legendou.

Alena Neradová na trati
Alena Neradová na trati
Témata:  blesksportalena neradovásportLitvínovrodinaběžecNový Bororientační běh

Související články



Články odjinud