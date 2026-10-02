Český sport v slzách: Zemřela legenda orientačního běhu
Litvínovští orientační běžci truchlí. Přišli o legendární Alenu Neradovou (†75). Oddaná, zarputilá a vášnivá běžkyně skonala nečekaně – při tom, co celý život nadevše milovala.
„Alena Neradová doběhla do cíle svého života,“ oznámili zástupci oddílu KOB Litvínov zdrcující zprávu. Ještě v sobotu přitom závodnice vybojovala skvělé druhé místo. Nedělní orientační běh v Novém Boru se už ale legendě tratí stal osudným. A bohužel i posledním. Zkušená běžkyně přímo na trati zkolabovala. Ačkoliv se jí okamžitě snažili pomoci ostatní účastníci závodu i přivolaní profesionální záchranáři, svůj nejtěžší boj prohrála.
„Byť byla obrovskou bojovnicí, tento zápas byl nad její síly. Litvínovský oddíl tak během mžiku přišel nejen o svou dlouholetou vedoucí, ale hlavně o skvělou kamarádku. A Ája, Evča a Jára o maminku. O člověka, který držel celou širokou rodinu pohromadě,“ popsali litvínovští běžci srdceryvně odchod své bývalé předsedkyně.
Alena se k běhání dostala během povinného tělocviku v roce 1972. Práce s mapou, buzolou a komunita lidí kolem ji pohltily natolik, že se brzy stala oporou tehdejší mimořádně úspěšné ženské štafety Chemie Praha. S tou pravidelně stoupala na stupně vítězů po celém Československu. Byla to právě ona, kdo stál u zrodu běžeckého oddílu v Litvínově, kde zároveň pracovala v místní chemičce. I když se nedávno vzdala předsednického křesla, léta věnovaná tomuto sportu jí nedovolila odejít do ústraní a dál se aktivně starala o chod klubu i členskou základnu.
„Zatímco se měnil název oddílu, ona stála dál v jeho čele. Je nás v oddílu dost, kteří máme celý náš orienťácký život spojený s Alenou. Když s někým trávíte tolik víkendů v roce i letní závody, stává se zcela automaticky vaší rodinou – orienťáckou rodinou. A my jsme pyšní, že Alena byla litvínovskou běžkyní,“ vyznali se její kolegové. Úspěchy sbírala i v pokročilém věku. Neradová suverénně ovládla veteránský žebříček v elitní kategorii. Na mistrovství světa v Maďarsku v roce 2011 skončila třináctá ze čtyř set závodnic a kralovala seriálu Czech Orienteering Tour v letech 2022 a 2025. Nedávno dokonce převzala prestižní ocenění v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2025 v kategorii Masters.
Uznávaná sportovkyně však nežila jen orientačním během. Byla obětavou sestrou a vášnivou zahradnicí. Pravidelně dojížděla za svými sourozenci, kterým pomáhala, a poctivě dřela na rodinném poli. Každoroční sběr brambor si nikdy nenechala ujít. Když ji občas přemohly bolesti, nezastavila se. Místo nazouvání sportovních bot raději usedla na kolo a vyrazila dál. Byla to zkrátka akční dáma až do samého konce. „Její památku uctili minutovým potleskem, který ji doprovodil do sportovního nebe,“ zakončili Litvínovští dojemné loučení se svou milovanou legendou.