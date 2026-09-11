Vsaďte si na nedělní dostihy ve Velké Chuchli: Unikátní proutěné překážky
Vrcholem nedělního programu v Chuchle Areně Praha je 20. Zlatý pohár EŽ
Praha alias nejdelší tuzemský dostih přes proutěné překážky, na jehož start míří
šest koní. Celkem bude k vidění sedm rovinových a dva překážkové dostihy.
První dostih odstartuje ve 14 hodin, areál závodiště bude otevřen již od 10
hodin. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi
mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.
Největším lákadlem bohatého doprovodného programu je Tasty Street Food
Festival s rozmanitou nabídkou jídel z celého světa. Z důvodu výstavby železničního nadjezdu je uzavřen příjezd i odjezd ze závodiště přes křižovatku u přejezdu. Směrem od Prahy nefunguje vlaková zastávka Praha-Velká Chuchle.
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 13.30 hodin
online přenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním. Odkaz je i na www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů:
I. Tory – Snow Gatsby – Dublin Boy
II. Limarius – Night Flight - Idefix
III. Comming Pulse – Diamonte – Rabbit Massaat
IV. Lady Garfield - A'Ali The Sun – Happy Morning
V. Mascalzone – Tupoljev - Celestine
VI. Holly Happy - L'Aziza Des Places – Excellent Drago
VII. Mr Hurricane – Mairon – Sweet Franciska
VIII. Bella Ria – Aramis - Embargo
IX. Wanna Go – Dariella – Anabeth