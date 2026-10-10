Váňův (tajný) kůň! Angkor Wat ve Velké pardubické s kurzem 16:1
Osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (73) po 26 letech nemá v hlavním dostihu (neděle 15:30, ČT sport) svého koně. Přesto vytasil jeden nečekaný trumf – desetiletého ryzáka Angkor Wata, jehož dříve driloval!
S kurzem 16:1 nepatří mezi favority. Podle Váni, jehož srdce tento valach uhranul, je však černým koněm závodu. „Když to nebude moc rychlý běh, tak vyhraje Angkor Wat,“ míní nejslavnější český žokej, který se nyní věnuje trénování a politice. Fajn tip pro odvážné sázkaře podpořený hlasem legendy...
Finišmen z rovin
Kde se vzala taková víra v dost možná podceňovaného oře? Od útlého věku se o Angkor Wata starala Váňova manželka Pavla. Pak ho měl ustájeného sám Josef, pod nímž válel v rovinných dostizích. K překážkám přesedlal až pod nynějším koučem Popelkou. A přechod to byl zdařilý. Vždyť v Pardubicích před dvěma lety ovládl drtivým finišem Poplerův memoriál v sedle s Janem Odložilem, loni zas Cenu Labe. Dokonají společný hattrick?
Hlavní favorité
|kůň
|žokej
|kurz
Final Orders
|Donoghue
|2,9:1
|Godfrey
|Faltejsek
|2,9:1
|Sacamiro
|Neprašová
|8:1
|High In The Sky
|Velek
|8,5:1
|Angkor Wat
|Odložil
|16:1