Váňův (tajný) kůň! Angkor Wat ve Velké pardubické s kurzem 16:1 

Autor: vav
Angkor Wat vydělal majitelům za svou kariéru na 2 miliony korun (1,39 milionu na překážkách, 640 tisíc na rovinách).

Osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa (73) po 26 letech nemá v hlavním dostihu (neděle 15:30, ČT sport) svého koně. Přesto vytasil jeden nečekaný trumf – desetiletého ryzáka Angkor Wata, jehož dříve driloval!

S kurzem 16:1 nepatří mezi favority. Podle Váni, jehož srdce tento valach uhranul, je však černým koněm závodu. „Když to nebude moc rychlý běh, tak vyhraje Angkor Wat,“ míní nejslavnější český žokej, který se nyní věnuje trénování a politice. Fajn tip pro odvážné sázkaře podpořený hlasem legendy... 

Finišmen z rovin

Kde se vzala taková víra v dost možná podceňovaného oře? Od útlého věku se o Angkor Wata starala Váňova manželka Pavla. Pak ho měl ustájeného sám Josef, pod nímž válel v rovinných dostizích. K překážkám přesedlal až pod nynějším koučem Popelkou. A přechod to byl zdařilý. Vždyť v Pardubicích před dvěma lety ovládl drtivým finišem Poplerův memoriál v sedle s Janem Odložilem, loni zas Cenu Labe. Dokonají společný hattrick?

Hlavní favorité

kůň žokejkurz

Final Orders		Donoghue2,9:1
GodfreyFaltejsek2,9:1
SacamiroNeprašová8:1
High In The SkyVelek 8,5:1
Angkor WatOdložil16:1

Odložil to v sedle Angkor Wata umí.
Odložil to v sedle Angkor Wata umí.
Témata:  blesksportVelká pardubickáJosef VáňadostihČT sportAngkor Vat

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