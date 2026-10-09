Vsaďte si na víkendové dostihy podle našich tipů: Kdo vyhraje Velkou pardubickou?
Vrchol tuzemské překážkové sezony je zde! Již 136. ročník Velké pardubické
startuje na Dostihovém závodišti Pardubice v neděli odpoledne, kvalitní koňské
souboje jsou ale na programu i v sobotu.
První sobotní dostih ze sedmi odstartuje v 11:30. Vrcholem je Křišťálový pohár
města Pardubic, což je nejlépe dotovaný český dostih přes proutěné překážky.
Favoritem je Holly Happy s žokejem Janem Faltejskem.
Nedělní program čítá rovněž sedm dostihů, první startuje v 11 hodin. Nejbohatší
dostih celé sezony, Velká pardubická s dotací 5 milionů korun, bude k vidění
v 15:30. Favoritem je Godfrey s žokejem Janem Faltejskem.
Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte v sobotu iVysílání
České televize a od 13:25 přímý přenos na ČT Sport. V neděli začíná přenos
v 10:30 hodin, v 13:35 se připojí ČT1.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a
Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně
jednotlivých dostihů. Do Velké nabízíme pět tipů!
Sobota
I. Nonac – Time To Soar – A je to tu
II. Shadow Shagaro – Miss Angel - Habanero
III. Capitano – Střelec – Inca Dream
IV. Grand Canyon – Yukatan – King Mollenkott
V. Miss Lucky – Doctor Marvel – Hector The King
VI. Holly Happy - Fan D’Apple’s – Le Petit Nice
VII. Dzazman – Burschi – Night Pretender
Neděle
I. Vezzana – Lady Recorder – Spicy Mango
II. Doctor Risk – Mor Bihan - Adlerstolz
III. Dolla Milan – Workhann – Thiry Time
IV. Roscoff – Hibernian - Averis
V. Vienna Calling – Impas – Black Star
VI. Nordstrand – Eric Le Viking – Twickenham Park
VII. Godfrey – Sacamiro – Čáry Jape – Angkor Wat - Araucarias