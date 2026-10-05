Velká pardubická 2026: program, vstupenky, koně a startovní listina 136. ročníku
- Druhá říjnová neděle je tradičně datum, kdy se jede největší dostih u nás - Velká pardubická steeplechase.
- V letošním roce bude startovat pouhých 10 koní.
- Jeden z nejtěžších dostihů v Evropě začíná 11. října od 15:30. Projděte si kompletního průvodce Velkou pardubickou 2026.
Vše o Velké pardubické 2026
Datum: neděle 11. října od 15:30
Místo: Dostihové závodiště Pardubice
Délka: 6 900 metrů
TV přenos: ČT1 a ČT sport
Obhájce vítězství: Stumptown
|PROGRAM ~ STARTOVNÍ LISTINA ~ VSTUPENKY
PRŮVODCE ~ VÍTĚZOVÉ
Kdy se jede Velká pardubická 2026?
Velká pardubická se tradičně jede druhou říjnovou neděli a ani letošek nebude výjimkou. Hlavní závod Velké pardubické pojede 11. října v 15:30.
Program Velké pardubické 2026
Brány aréalu se otevřou již v 9:00. Slavnostní zahájení přijde v 10:30. Hlavní závod vypukne už v 15:30.
|Čas
|Událost
|9:00
|Otevření areálu
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|11:00
|Start prvního dostihu (Cena Laty Brandisové)
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|136. Velká pardubická steeplechase
|16:00
|Slavnostní dekorování vítězů
Startovní listina na Velkou pardubickou 2026
Ve startovní listině Velké pardubické je nakonec pouhých 10 koní, což je nejméně účastníků od roku 1993.
|Číslo
|Kůň / jezdec
|Kurz na vítězství
|1
|Hard Roc De Kerser / Jean-Stephane Lebrun
|20:1
|2
|Angkor Wat / Jan Odložil
|17:1
|3
|High In The Sky / Ondřej Velek
|8,5:1
|4
|Čáryjape / Adam Čmiel
|17:1
|5
|Araucarias / Josef Bartoš
|20:1
|6
|Dumon Roclay / Marcel Novák
|60:1
|7
|Sacamiro / Lenka Neprašová
|10:1
|8
|Greek Dessert / James Best
|33:1
|9
|Godfrey / Jan Faltejsek
|3:1
|10
|Final Orders / Keith Michael Donaghue
|2,88:1
Vstupenky na Velkou pardubickou 2026
K dispozici je několik druhů vstupného. Základní rozdělení je na stání a sezení, přičemž nejlevnější vstupenka vyjde v předprodeji na 400 Kč. Pro sezení na tribuně začíná cena na 800 Kč a s různými výhodami se může vyšplhat až na 4 500 Kč. Více informací o vstupném naleznete na stránkách závodiště Pardubice.
Vstupenky na stání:
- Základní vstupné: 400 Kč ONLINE do 30. 9. / 500 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
- Zlevněné vstupné: (děti a studenti do 18/26 let, senioři 60+): 200 Kč ONLINE do 30. 9. / 300 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
- Rodinné vstupné: (2 dospělé osoby + až 3 děti): 1 100 Kč ONLINE do 30. 9. / 1 200 Kč na pokladně a ONLINE od 1. 10.
Vstupenky na sezení:
- Základní vstupné: od 800 Kč. Konkrétní cena je uvedena v prodejním systému. Děti do 10 let mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo. Lze koupit i vstupenky ve variantě s cateringem.
Informace ke vstupnému naleznete na oficiálních stránkách Závodiště Pardubice.
Doprava a parkování na Velké pardubické 2026
Doprava na Velkou pardubickou se neliší od loňského ročníku. Rozhodně se doporučuje vyrazit na závodiště s dostatečným předstihem, protože se dají očekávat dopravní komplikace. Sjezd k hlavní bráně závodiště bude uzavřen s výjimkou taxi vozidel a jiných forem svozu hostů bez možnosti parkování.
Předem si lze zakoupit parkovací kartu za 350 Kč, která slouží k využití parkoviště na pardubickém letišti u terminálu Jana Kašpara. Z něj bude až k hlavní bráně závodiště zřízena kyvadlová autobusová doprava. Tyto možnosti jsou však již vyprodané.
Dále lze využít parkování na uzavřené silnici I/37. Cena je 200 Kč a platí se v hotovosti.
Pro příjezd můžete využít i vlak, konkrétně zastávku Pardubice - Závodiště, která je na lince Pardubice hl. nádraží - Chrudim.
Pro unikátní zážitek můžete cestovat i historickým vlakem, který jede na trase Pardubice centrum - Pardubice hl. nádraží - Rosice nad Labem - Pardubice, Závodiště a zpět.
Ze stanice Pardubice hlavní nádraží pak jezdí posílené spoje MHD č. 8, 88, 14, 15, 24 a 29.
Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách Závodiště Pardubice.
Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 živě v TV?
Velkou pardubickou 2026 lze tradičně sledovat na ČT sport. Případně na online platformě ČT sport Plus.
Finanční odměna z hlavního dostihu Velké pardubické 2026
Finanční odměna je dalším lákadlem pro závodníky. Neliší se od loňského roku a celkově se bude závodit o 5 milionů korun. Vítěz závodu si z celkové dotace ukrojí rovné 2 miliony.
|Umístění
|Odměna
|1. místo
|2 000 000 Kč
|2. místo
|1 100 000 Kč
|3. místo
|700 000 Kč
|4. místo
|500 000 Kč
|5. místo
|350 000 Kč
|6. místo
|200 000 Kč
|7. místo
|150 000 Kč
Kvalifikace na Velkou pardubickou 2026
Kvalifikace na Velkou pardubickou je vypsaná pro koně starší šesti let. Závodu se následně může zúčastnit kůň, který absolvoval alespoň jeden kvalifikační dostih, ve kterém musí skončit do 5. místa nebo s maximální ztrátou 20 vteřin na vítěze.
Splnění podmínek kvalifikace lze dosáhnout také v dostizích Crystal Cupu, případně ve steeplechase, steeplechase cross country, cross country s minimální délkou 4800 metrů. Jedná se o závody konající se v Irsku, Anglii, Francii nebo Itálii.
Vítězové předchozího ročníku mají účast jistou bez kvalifikace. Irský obhájce titulu Stumptown se nakonec nezúčastní.
1. kvalifikace na Velkou pardubickou
První kvalifikační závod vyhrál Zarate v sedle s Janem Kratochvílem, který i přes vítězství v kvalifikaci bude nakonec chybět kvůli zranění krátce před závodem. Druhé místo získal kůň Hole Que Tal s Jaroslavem Myškou a na třetí pozici doběhl High In The Sky s žokejem Lukášem Matuským.
Závod dokončilo 7 koní a všichni splnili podmínku pro start na Velké pardubické.
2. kvalifikace na Velkou pardubickou
Druhou kvalifikaci, která se chlubí největší finanční dotací milion korun, vyhrála Ironika v sedle s Lukášem Matuským. Na druhém místě se objevil Sacamiro, vítěz Velké pardubické z roku 2023 se žokejkou Lenkou Neprašovou. Třetí místo obsadil Hibernian s Josefem Bartošem.
Na Velkou pardubickou se kvalifikovalo 7 koní.
3. kvalifikace na Velkou pardubickou
Třetí kvalifikaci vyhrál žokej Ondřej Velek v sedle 7letého valacha Fort Medoca. Druhé místo získal Araucarias s žokejem Josefem Bartošem. Na třetím místě skončil Nordstrand s žokejem Janem Kratochvílem.
Závod dokončilo 8 koní, kteří všichni splnili kvalifikační pravidla pro říjnový vrchol sezony.
4. kvalifikace na Velkou pardubickou
Čtvrtou kvalifikaci vyhrála Lenka Neprašová s Godfreym, který vyhrál Velkou pardubickou v roce 2024. Na druhém místě skončil Marcel Novák mladší s valachem Zaratem a třetí byl desetiletý valach Angkor Wat s žokejem Ondřejem Velkem.
Závod dokončilo 8 koní, kteří všichni splnili kvalifikační pravidla pro říjnový vrchol sezony.
Trasa Velké pardubické 2026
Trasa na Velkou pardubickou se letos nijak nemění. Na účastníky Velké pardubické čeká kurz o délce 6 900 metrů včetně 31 překážek. Obávaný Taxisův příkop je na mapě označen číslem 4.
Trasa Velké pardubické 2026 • Foto: dostihy.cz
Výsledky Velké pardubické 2025
|Pořadí
|Kůň / jezdci
|Výsledek
|1.
|STUMPTOWN (IRE), 8 (ž. Keith Michael Donoghue)
|JISTĚ
|2.
|HIGH IN THE SKY (FR), 8 (ž. Jan Faltejsek)
|1 3/4
|3.
|ČÁRYJAPE, 8 (ž. Adam Čmiel)
|6
|4.
|CUWALL, 8 (ž. Jakub Kocman)
|3
|5.
|ZARATE (POL), 8 (ž. James Best)
|4 1/4
|6.
|GENTLEMAN DE REVE (FR), 9 (am. Teddy Davies)
|4 1/2
|7.
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12 (ž. Lukáš Matuský)
|2 1/2
|8.
|ZTRACENKA, 9 (ž. Jan Odložil)
|2 1/2
|9.
|CAVALRY MASTER (IRE), 11 (ž. Sean Francis O'Keeffe)
|4 1/2
|10.
|CHELMSFORD (FR), 9 (ž. Jan Kratochvíl)
|1 1/2
|11.
|ARAUCARIAS (FR), 8 (Marcel Novák ml.)
|1/2
|ZN
|KLARC KENT (FR), 9 (ž. Ondřej Velek)
|ZN
|DUMON ROCLAY (FR), 8 (ž. Marcel Novák)
|Z
|SEXY LORD, 9 (ž. Jaroslav Myška)
|PN
|STORMMY, 6 (ž. Martin Liška)
Průvodce Velkou pardubickou 2026
Kdy se koná Velká pardubická 2026?
Velká pardubická se koná pravidelně druhou říjnovou neděli. V roce 2026 vychází termín konání na 11. října.
Kolik stojí vstup na Velkou pardubickou 2026?
Základní vstupné stojí 400 Kč při zakoupení ONLINE, 500 Kč na pokladnách v den Velké pardubické. Snížené vstupné stojí 200 Kč ONLINE, 300 Kč na místě. Pro rodiny je možné zakoupit zvýhodněnou rodinnou vstupenku pro 2 dospělé osoby + až 3 děti za 1 100 Kč ONLINE nebo 1 200 Kč na pokladnách.
Jak dlouhá je Velká pardubická?
Okruh pardubického závodiště měří 2 200 metrů, kurz Velké pardubické měří 6 900 metrů a patří mezi nejdelší steeplechase nejen v Česku, ale i v Evropě.
Kdy se poprvé jela Velká pardubická?
Velká pardubická se poprvé konala v roce 1874, vítězem 1. ročníku se stal francouzský kůň FANTÔME v sedle s Angličanem Georgem Sayersem.
Kolik skoků má Velká pardubická?
Velká pardubická steeplechase má 31 skoků, nejznámější je Taxisův příkop, který patří mezi nejnáročnější dostihové skoky na celém světě. V minulosti byl několikrát kvůli zvýšení bezpečnosti koní i jezdců upraven, parametry letos zůstávají stejné.
Kolik koní zahynulo na Velké pardubické?
Jenom na Taxisově příkopu zahynulo 26 koní, celkem pak tragická statistika Velké pardubické eviduje více než 50 jmen. Poslední obětí na Taxisu se stal v roce 2023 9letý ryzák Stuke.
Taxisův příkop v roce 2026
Podoba Taxisova příkopu pro 135. Velkou pardubickou zůstává stejná jako loni, kdy došlo ke stržení doskokové hrany. Příkop má tak mírnější sklon než v předchozích letech.
Je předepsaný dress code na Velkou pardubickou?
Běžný návštěvník Velké pardubické žádný dress code předepsaný nemá. Společenské oblečení je vyžadováno především ve VIP sekcích. Doporučený dress code je uveden pouze u kvalifikačních mítinků, na které je vždy doporučena pouze barva oblečení.
Kdo zazpívá českou hymnu na Velké pardubické 2026?
Českou státní hymnu zazpívá slovenský basbarytonista a operní pěvec světových kvalit Gustáv Beláček.
Kdo přivede účastníky Velké pardubické 2026?
Je tradicí, že na závodiště přivede letošní účastníky jeden z bývalých účastníků a vítězů Velké pardubické. Letošní závodníky přivede vítěz Velké pardubické 2022, dvanáctiletý valach Mr Spex.