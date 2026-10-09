Velká pardubická čelí problému jménem sucho: Strach o Taxis
Obávaná překážka, přes kterou se skáče jednou ročně, si už vyžádala řadu koňských životů. Teď mají pořadatelé Velké pardubické (neděle 15:30 ČT sport) strach spíše o Taxisův příkop než z něj. Proč? Důvodem je suchá půda!
Jelikož v začátcích dostihového sportu na území Pardubic se neběhalo v uzavřeném areálu, nýbrž po zemědělské půdě, mohli koně cválat po zbytcích cukrové řepy či bramborové natě. To je nyní nemyslitelné! Zvlášť když kvůli letnímu suchu by tam rostly sotva opuncie...
„Taxis je pořád nejproblematičtější místo. Je tam trochu jinak udělané podloží a voda z něj rychle odchází, takže je tam největší sucho,“ sdělil správce dráhy Václav Žižka, který se rozhodl Taxis upravit jako úplně poslední překážku ze všech. „Po dosetí jsme tam museli asi týden až dva opravdu intenzivně zavlažovat. Kdybychom stejné množství vody dali někam jinam, mohli bychom tam mít bahno,“ připustil půdní expert.
Travička zelená
Nedostatek vláhy pocítily i další živé překážky. Zejména proutěné ploty měly jen asi třetinu běžného přírůstku oproti loňsku. Tráva je naopak zelená jako tiket úspěšného dostihového sázkaře. „Pomohli jsme tomu hnojivem, aby měla tráva takhle pěknou barvu,“ dodal Žižka pro ČT. A tak dráha dostala ve středu zelenou ve schvalovacím procesu pro start 136. ročníku Velké pardubické.