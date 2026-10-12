Velká cena Singapuru: Hamilton zkolaboval
Za svým miláčkem do obávaného Singapuru dorazila i Kim Kardashian. Štěstí mu ale nepřinesla. Lewise Hamiltona naopak v závěru sledovala s velkými obavami. Hvězdný Brit totiž v cíli skončil v péči lékařů.
Víkend přitom začal slibně. Hamilton si v kvalifikaci vyjel třetí místo a přítomní stěží odlepovali zrak od jeho Kim, která mu z boxů fandila. Před startem dokonce došlo na polibek pro štěstí. Tím ale singapurská romantika skončila.
Sedminásobný šampion doplatil na špatnou strategii s pneumatikami a závod dokončil až na šestém místě. Krátce po zaparkování vystoupil ze svého vozu viditelně vysílený. Po pár krocích klesl na kolena a několik vteřin se nezmohl na pohyb. Okolostojící piloti stáje Racing Bulls Arvid Lindblad (19) a Liam Lawson (24) všemu jen znepokojeně přihlíželi.
Zesláblý Brit rovnou zamířil do lékařského střediska na trati. Jeho tým následně zrušil i všechny povinné rozhovory s médii, což pravidla dovolují jen v naprosto výjimečných případech. A zatímco Hamilton zůstával v péči zdravotníků, Kim Kardashian paddock opustila sama.
Velká cena Singapuru je kvůli extrémním klimatickým podmínkám považována za jeden z nejtěžších závodů v kalendáři formule 1. Během jízdy se teplota pohybovala okolo 32 stupňů Celsia a vlhkost vzduchu atakovala 69 procent. Tato šílená kombinace vyčerpání a horka si tentokrát vybrala krutou daň na pilotovi Ferrari.