Beckham vedle basketbalového obra Minga: David a Goliáš

Autor: vba
Setkání dvou gigantů

Je dobré mít přátele. A čím větší, tím lepší! Na basketbalovou exhibici v Číně dorazil slavný fotbalista David Beckham (51). Jenže zůstával skrytý ve stínu basketbalisty Jao Minga (46). 

Kam vejde, tam je vždy ústřední postavou. I fotbalová superstar David Beckham (51) se ale může cítit jako trpaslíček. Třeba když si vedle něj sedne legendární basketbalový gigant Jao Ming (46)!

Tahle úsměvná podívaná byla k vidění na exhibičním duelu NBA v čínském Macau. Po boku 183 cm vysokého Davida se totiž tyčil o 46 čísel vyšší »Goliáš« Ming! „Bylo zase skvělé potkat mého obrovského kamaráda Jaa...“ chechtal se Beckham.

Jao Ming, 229 cm. David Beckham, 183 cm.
Jao Ming, 229 cm. David Beckham, 183 cm.

 

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