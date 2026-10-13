Beckham vedle basketbalového obra Minga: David a Goliáš
Je dobré mít přátele. A čím větší, tím lepší! Na basketbalovou exhibici v Číně dorazil slavný fotbalista David Beckham (51). Jenže zůstával skrytý ve stínu basketbalisty Jao Minga (46).
Kam vejde, tam je vždy ústřední postavou. I fotbalová superstar David Beckham (51) se ale může cítit jako trpaslíček. Třeba když si vedle něj sedne legendární basketbalový gigant Jao Ming (46)!
Tahle úsměvná podívaná byla k vidění na exhibičním duelu NBA v čínském Macau. Po boku 183 cm vysokého Davida se totiž tyčil o 46 čísel vyšší »Goliáš« Ming! „Bylo zase skvělé potkat mého obrovského kamaráda Jaa...“ chechtal se Beckham.