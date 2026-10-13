Šampiona málem poslala ze hry váha: Půl kila od diskvalifikace!
Místo mazlení se s trofejí se irský šampion málem proklínal, že trochu nezhubl. Před dostihem totiž Donoghue dostal pokutu 1500 Kč za překročení váhového limitu.
Místo požadovaných 70 kg mu zapsali 71 kg. Mít ještě o půlkilo víc, je diskvalifikován! „Pak by komise řešila zdůvodněnou změnu jezdce,“ stojí v dostihovém řádu. Budoucího vítěze zachránily doslova dekagramy!
Váha se totiž zaokrouhluje, takže Keith mohl teoreticky mít i 71,4 kg. Ne že by mu snad kila navíc pomohla, protože samotní žokejové chtějí být co nejlehčí, aby se jejich koním běželo lépe. Nedělní triumf je tak s ohledem na Irovu »nadváhu« ještě větším úspěchem pro hnědáka Final Orderse.