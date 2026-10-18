Míša Saláková popsala šílenou dovolenou: Hrůzostrašný zážitek
Manželka bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka Míša (39) se se svými sledujícími často dělí o perličky ze společné domácnosti. Tentokrát zavzpomínala na dovolenou, ze které až tuhne krev v žilách.
„Miluju. Dovolený, výlety... Plánuju, i když nejsem součástí, a vynadáno dostanu vždycky. A za ubytovávání pravidelně,“ rozepsala se Míša na svém profilu a s pobavením zmínila manželovy neustálé výtky. „Proto Saša jednou, tehdá v Kanadě, řekl, že tentokrát hledá hotel on, konečně prý nějaký luxusní, protože ke každýmu mýmu výběru měl komentář,“ pokračovala v líčení dovolené, která udělala za manželovým plánováním definitivní tečku.
„První vybraný byl adults only pro 70+, vypadal jako domov pro důchodce, spíš lepší LDN. My tehdy cestovali se čtyřmi dětmi pod pět let a chůvou,“ rýpla si do brankářova skvělého výběru ubytování. A pak přišlo něco jako z hororu.
„Druhý, takový lepší motel někde v lese a naše chůva měla stopy v pokoji na stropě. Jako že se jí někdo po tom stropě procházel. Myslím, že se jí tenkrát hodně dobře spalo,“ smála se ironicky při vzpomínce na dnes už spíše zábavnou historku. Když se totiž podobný děs přežije, po letech se z něj stane zkrátka jen dobrý vtip. „Škoda, že nemám nikde žádnou fotku,“ posteskla si Míša nad chybějícím důkazem.
„A pak to vybírání vzdal. Radši. Ale stejně má pořád problémy. Klasika,“ přidala ještě jeden rýpanec na účet věčně nespokojeného manžela. Ruku na srdce, je ale vůbec možné vybrat horší ubytování, než jaká tehdy zvolil Alexander Salák?