Messi se chystá na důchod, v Emirátech se mu staví... Jachta na stáří
Připravuje se už na pohodový fotbalový důchod? Lionel Messi (39) si za cca
220 milionů korun objednal jachtu Sunreef Ultima 88, kterou mu teď vyrábějí ve Spojených arabských emirátech.
Messiho loď dlouhou 28,4 metru budou pohánět dva motory o výkonu tisíc koní a mimo jiné bude vybavena garáží pro vodní skútry. Leo na ní bude nejen výletničit, plánuje ji i pronajímat zájemcům na španělských Baleárských ostrovech.
„Moje rodina a já jsme vždycky rádi trávili čas na moři, kdykoli jsme měli příležitost. A tahle jachta dokonale splňuje to, co hledám,“ těší se na svou krásku Leo. Lodě si zatím pouze pronajímal, teď ke své sbírce aut a nabušenému tryskáči přidá i jachtu od firmy sídlící v Polsku.
Sunreef Ultima 88