Neumannová & Lehečka: Už mluví o svatbě!
Jsou mladí, krásní a zamilovaní až po uši. Dcera Kateřiny Neumannové Lucie (23) se objevuje po boku tenisty Lehečky (24) již delší dobu. A tak se samozřejmě nabízí otázka: Kdy bude svatba?
Randí spolu něco přes dva roky a už vyhlížejí svatbu! Atletická rošťanda Lucie Neumannová a tenisový bourák Jiří Lehečka (24) sice ještě zasnoubeni nejsou, jenže tradice je tradice.
Lucka totiž na nedávné veselce kamarádky Kristýny chytla svatební kytici! „Podle mě to Kiki na mě stoprocentně mířila! A když to na mě letělo, tak jsem ji chytla,“ smála se v podcastu, který má se svojí mámou Kateřinou. „No, takže do roka a do dne,“ připomněla slavná běžkařka dcerce pořekadlo, že teď čeká svatba ji. Co na to asi Jirka?