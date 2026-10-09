Lucie Neumannová popsala chvíle hrůzy: Kolaps u lékaře
I ti nejotrlejší profesionální sportovci musí občas stanout tváří v tvář běžnému lékaři a čelit svému největšímu strachu. Obzvláště pokud se jedná přímo o zubaře. Lucie Neumannová nedávno popsala jednu ze svých posledních hororových návštěv.
Zuby, které dorůstají v období, kdy člověk přechází z dětského na dospělé myšlení, nedostaly své přízvisko jen tak. Moudráky se sice na povrch derou mezi posledními, ale jako první způsobují nesnesitelné problémy. A právě k radikálnímu odstranění těchto trablů se odhodlala i přítelkyně českého tenisty Jiřího Lehečky.
A jak drastický zákrok probíhal? „Vytrhnutí osmičky si nepamatuju, pamatuju si až to, jak mi sestřička drží nohy nahoře,“ popsala své děsivé vzpomínky ze zubařského křesla Lucie. Ani atletka a influencerka, která je jinak zvyklá na nadlidskou bolest, tak bez následků nezvládla šílený zákrok, který během života podstoupí až 80 % populace.