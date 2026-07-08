Jágr pařil ve Varech a pak... Spěchal na Wimbledon
Chyť mě, když to dokážeš! Hokejová legenda Jaromír Jágr (54) o víkendu juchala na filmovém festivalu v Karlových Varech, ale kvůli nabitému programu se v lázeňském městě moc dlouho neohřála. V pondělí už se totiž slavná osmašedesátka objevila po boku své partnerky Dominiky (31) v Londýně, kde slavná dvojice dělala společnost Lucii Neumannové (23).
Lucie je se svým partnerem, tenistou Jiřím Lehečkou, v Londýně už několik dní. Nově jí teď dělá společnost hokejový bůh, který se k dceři olympijské šampionky Kateřiny Neumannové přidal spolu s přítelkyní Dominikou Branišovou. A hned vyrazili do akce.
„Jdeme si pro to,“ napsala Lucie na sociální sítě k videu, kde tahle trojice míří držet palce Lehečkovi v těžkém zápase proti Němci Alexanderu Zverevovi. Reakce rodiny na sebe nenechala dlouho čekat a v komentářích pod příspěvkem se okamžitě rozjela vtipná mateřská kontrola. „Zamávat prosím mamince z centrálního kurtu,“ reagovala pobaveně Lucčina maminka Kateřina Neumannová.
Podle zvyklostí byl ovšem Lehečkův zápas proti Zvererovi v 11 hodin ukončen a dohrával se až v úterý. Bohužel ani hokejová legenda na tribuně českému rodákovi štěstí nepřinesla a Jiří podlehl urostlému Němci 1:3.