Lehečka na dovolené se svou láskou Neumannovou: Lichotky i vulgarity
Sport mají oba v krvi a nezřeknou se ho ani na zasloužené dovolené. Úspěšný český tenista Jiří Lehečka (24) a jeho půvabná partnerka Lucie Neumannová (23) vyrazili zdolávat horské vrcholy. Dcera olympijské šampionky Kateřiny Neumannové (53) na sociálních siťových profilech bez cenzury ukázala, že její milý umí dělat stejně tak romantická gesta, jako být až brutálně upřímný.
Zatímco Jiří se plně soustředí na práci na kurtu, Lucie si libuje v prezentaci na sociálních sítích, díky čemuž má multimediální tvorbu v malíčku. Když ale v horách vytáhla telefon, u svého přítele tvrdě narazila. „Tohle nedává vůbec žádný smysl,“ vrtěl hlavou Lehečka, když zmerčil, jak jeho partnerka pořizuje video. „Já vím, jak to mám natáčet!“ odpověděla mu odměřeně se smíchem na příspěvku, kde svým fanouškům ukazují výšlap do hor.
Nálada se ale hned nato otočila o sto osmdesát stupňů. „To je zadek,“ liboval si záhy tenisový šampion při pohledu na vysportovanou figuru Lucie. Neumannová pohledem, který se naskytl jí, naopak mnohé překvapila. „Můj kluk je jediný, kdo chodí na túru v silonkách,“ smála se punčochám Lehečky. Dvojice si v náročném terénu pořádně mákla.
Romantika musela jít stranou ve chvíli, kdy na mladý pár dolehla únava. „Mám hlad,“ utrousila cestou na vrchol blondýnka. „No, a jsme v hajz**,“ zhodnotil od srdce Lehečka, který záhy udělal láskyplné gesto a své partnerce v horském vánku sušil její zpocené triko. Právě jídlo nakonec bylo pro Lucku tou největší motivací, proč pořádně přidat do kroku.
„Jakmile cítí, že se to blíží, jak se jí najednou chce,“ natočil Lehečka svou partnerku v poklusu do kopce. Jenže kdyby Lucie tušila, co ji na chatě čeká, nejspíš by tolik nepospíchala. „Doufala jsem, že tady budou mít větší výběr,“ přiznala při pohledu na koláč a polévku, ve které byla vložena nožička párku. Nu což, hlavně že zbyla láska.