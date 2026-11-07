Vsaďte si na sobotní dostihy ve Velké Chuchli: Konec sezony s přípitkem!
Posledních devět dostihů této sezony v Česku, které definitivně rozhodnou o
rovinových šampiónech, se uskuteční v sobotu v Chuchle Areně Praha.
Vrcholem dne je 10. Pražský zimní favorit pro nejlepší dvouleté koně.
První dostih z devíti odstartuje v 11.30 hodin, areál závodiště bude otevřen jižod 10 hodin. Po závěrečném dostihu se v ceremoniálním paddocku již tradičně uskuteční přípitek chuchelských šampiónů. Děti do 3 let, vojáci a držitelé průkazu TP/ZTP mají vstup zdarma. Psi mají vstup zdarma povolen, ale pouze na vodítku.
Pozor! Neveřejná i vlaková doprava na závodiště je možná pouze ve směru od Radotína. Pokud nemáte možnost osobně navštívit závodiště, sledujte od 11 hodin onlinepřenos na EquiTV nebo na dostihy.cz s pětiminutovým zpožděním. Odkaz je ina www.chuchlearena.cz.
Vsadit si můžete přes web nebo na pobočkách u sázkových kanceláří Tipsport a Chance. Fundované tipy odborníků najdete na www.tiparuvpalec.cz.
Zde předkládáme tipy Antonína Ebra z redakce Blesku na tři nejlepší koně jednotlivých dostihů:
- I. Ramona – Mr Peiper - Wakaro
- II. Army Women – Sabbiadora - Baku
- III. Lady Garfield – Lena - Verdadera
- IV. Square Garibaldi – Jesse Grey - Talamanca
- V. Vignetta – New Moon – Old Eagle
- VI. Queen of Queens - Dublin Boy – Dark Eagle
- VII. Bella Ria – Leap of Faith – Le Manhattan
- VIII. Night Flight – Melichar – Rabbit Pillar
- IX. Rabbit Mohaather – Arés - Benassi