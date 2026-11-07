Syn legendárního Bicana Ivan (†78) náhle zemřel: Tajný pohřeb v městském hrobě!
Rozloučení s legendárním fotbalistou Josefem Bicanem (†88) v prosinci 2001 bylo velkolepé. Skon i kremace jeho syna Ivana (†80) proběhly tiše, urnu uložili do společného městského hrobu.
V Nemocnici Na Františku Ivan Bican zemřel 17. června 2026. Ocitl se tam poté, co zkolaboval v tramvaji. Zpráva o jeho skonu vešla ve známost až u příležitosti oznámení Prahy 7, která nyní jeho urnu uložila do společného hrobu.
„Pan Bican byl dlouholetý obyvatel Prahy 7. O všechno přišel a neměl žádné prostředky. Když na tom už byl velmi špatně, žil v obecním bytě Prahy 7. Když zemřel, postaral se o kremaci jeho známý, který nás pak oslovil s tím, že nemá kam urnu uložit a zda by nemohl být uložen do hrobu Prahy 7,“ vysvětlil mluvčí městské části Martin Vokuš.
Peníze zmizely
Ivan dokázal prohýřit velké peníze. Však prodal velký holešovický byt po rodičích a ještě v srpnu 2024 se sám pochlubil licenční smlouvou se Slavií na užívání jména, podoby a identity Josefa Bicana. „Chtěl jsem od Slavie milion a všichni se pohoršovali. Uteklo pár let a dostal jsem jen opravdu o kousek míň než ten milion,“ sdělil v SMS zprávě s tím, že už má „peníze v kešeni“. Jenže ty mu v ní nikdy dlouho nevydržely – stejně tak vztahy s lidmi ze Slavie (ani s jinými, žil sám – pozn. red.), ať už klub vedl kdokoliv. Nelze se divit, že oddíl jeho otce, který běžně označoval za klub gaunerů, mu pohřeb nevystrojil...
Nemocné srdce
„Jsem těžce nemocný, systolická disfunkce. Nemocný srdce je svinstvo, to mi věřte. Navíc jsem úplně bez peněz,“ napsal ve zprávě začátkem letošního roku. „Odmítl jsem operaci. Jsem abstinent už téměř 30 let a nekouřím 41 let. A stejně to přišlo,“ dodal. Na přání k osmdesátce letos v březnu reagoval: „Nevypadá to dobře, ale snad ještě nějakou dobu vydržím.“ V té chvíli mu zbývaly tři měsíce života.
Jméno ještě žije
Pyšná na jméno Bican si Slavia našla cestu, jak nevypočitatelného Ivana obejít a prezentovat jiného nástupce. Před devíti lety Eden navštívil vnuk Pepiho Bicana – Jürgen Krejza Bican. Žije v Belgii, kde se usadil Josef, starší ze dvou synů Pepiho a Jarmily Bicanové. „Pamatuji ještě starý Eden s dřevěnou tribunou, kde jsem se byl s dědou podívat jako malý kluk,“ zavzpomínal Jürgen.