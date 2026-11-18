Zadlužená legenda Tomáš Skuhravý: Utajený konec v lize!
V dobách největší fotbalové slávy ho bylo všude – třeba i v Jonákově Discolandu Sylvie – plno. Teď po Tomáši Skuhravém (61) neštěkne ani pes!
Bývalý reprezentant, který na mistrovství světa v roce 1990 vystřílel Československu pěti góly účast mezi nejlepší osmičkou, totiž skončil na dlažbě. O jeho konci přitom nikdo dosud neměl ani tucha!
Vždyť na webu ligového Slovácka stále figuruje ve vedení klubu coby sportovní poradce. „Pracovní poměr byl ukončen dohodou ke dni 13. 10. 2026,“ informoval brněnský soud insolvenční správce s obavami. Z čeho teď asi tak bude splácet?!
Exfotbalista s přiléhavou přezdívkou »Bomber« totiž dluží necelých osm milionů kaček za nedostavěný barák v Řitce u Prahy, šílené úroky za auto na leasing či nezaplacené pokuty za jízdu na černo. Loni v prosinci vyhlásil osobní bankrot s tím, že vlastní leda tak kartáček na zuby a pár párů ponožek.
Skuhravý ve Slovácku dřel za 22 tisíc Kč a nějaké drobné měsíčně. To se nelíbilo věřitelům, tak ho vyzvali, ať si řekne o přidání, nebo si hledá práci jinde. Výsledek? Utajený konec a vzkaz přes právníka volně přeložený jako: „Nemůžu nic sehnat!“ Někdejší hvězda Sparty a Janova už dřív přišla i o »brigádu« v autosalonu teď už bývalého spolumajitele uherskohradišťského oddílu Pavla Buráně.
Tomáš Skuhravý se proto dál bude prát s paragrafy jako krátce po revoluci nad ránem s partičkou emigrantů, kteří se vrátili z Německa: Soud může zrušit jeho oddlužení a uvalit na něj konkurs – pak by »Bomberovi« dluhy zůstaly až do smrti!
|Skuhravý se v insolvenčním návrhu zmiňoval o příležitostných odměnách v Itálii i finanční podpoře rodiny a přátel. Ale nemá na to žádné papíry!
Pomoc od Panenky a spol.: 12 tisíc Kč měsíčně!
Kamarádi z mokré čtvrti spíš asi ne, ale nezaměstnaného Tomáš Skuhravého by mohli vysekat z problémů další slavní reprezentanti v kopané.
»Bomber« napsal soudu, že je předběžně dohodnutý na daru 12 tisíc korun měsíčně od Nadace fotbalových internacionálů, kterou řídí devítičlenná správní rada v čele s předsedou Antonínem Panenkou (77).
Strach o střechu nad hlavou
Trvalý pobyt má na úřadě Prahy 5, pošta chodí »Bomberovi« do hotelu Fabrika. Jak dlouho ještě?
Ubytovací zařízení totiž patří kontroverznímu podnikateli Buráňovi, jenž prodal svůj podíl v 1. FC Slovácko a Tomáše Skuhravého propustil ze svých služeb. Tak snad mu nechá aspoň střechu nad hlavou!