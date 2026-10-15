Haraslínova podivná slova o Spartě: Tak kde je pravda?
Záhadologové, ukažte, v jaké jste fazoně! Po vysvětlení volají písmenka z klávesnice exkapitána Sparty Lukáše Haraslína (30), který odešel za údajně 150 milionů korun k Saúdům z al-Fátí.
Slovenský portál šport.sk pustil do světa článek s titulkem Sparta odhalila, proč se Haraslína elegantně zbavila. Cituje v něm slova sportovního ředitele Letenských Tomáše Rosického: „Dlouho jsme přemýšleli, jestli přestup uskutečnit. S Brianem (trenér Priske) jsme se v diskuzích o Evropě a velkých zápasech v české lize shodovali, že do křídelních pozic potřebujeme i jiný typ hráčů, rychlejší a silnější. Šulo ve velkých zápasech nebyl tak výrazný, jak jsme si představovali. To byl náš pohled na Šula a důvod, proč jsme jeho situaci řešili celé léto.“
No a Haraslínova reakce na text na šport.sk na jeho instagramu: „Na tomto sú pravdivé akurát tak fotky,“ je mírně řečeno matoucí. Tak kde je pravda o eleganci transferu?