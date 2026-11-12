Šťastný šampion Agassi: Lásko, hořím!
Tahle pohádka se začala psát už po wimbledonském finále v roce 1992. Čerstvý šampion Andre Agassi (56) měl tehdy podle tradice vyzvat k tanci vítězku ženské dvouhry Steffi Grafovou (57). Jenže pořadatelé slavný tanec zrušili. Láskou naprosto poblázněný Agassi si tak na svou vysněnou Steffi musel počkat dalších sedm dlouhých let. Čekání se ale vyplatilo a od té doby jejich plamen lásky nevyhasl.
Objali se u žhavého srdce svého domu a světu ukázali, že jejich velká tenisová láska ani po patnácti letech manželství nevyhasla!
„Jsem šťastný, že tě mám,“ vyznal se osminásobný grandslamový šampion Andre Agassi své milované ženě Steffi Grafové, která dvouhru na turnajích velké čtyřky vyhrála dvaadvacetkrát, u rodinného krbu. Červený kohout šlehal plameny za zády, špalky praskaly, tak snad jeho slova jednou nevylítnou komínem.