Smrt atleta Periše (†32) v léčebně: Šokující výpověď zadrženého zdravotníka
Od chvíle, kdy přišlo odhalení šílené smrti bývalého chorvatského reprezentanta Kristiana Josipa Periše (†32), vyplouvají na povrch stále nové informace, ze kterých mrazí. Tamní novináři teď přinesli detaily výpovědi jednoho ze zaměstnanců, který byl u Perišova trýznivého skonu přítomen.
Chorvatský web Index.hr přinesl podrobnosti z výpovědi 27letého ošetřovatele, který u tragédie asistoval. Muž přiznal, že viděl, jak jeden ze zdravotníků Kristiana bije a druhý mu přikládá na hlavu polštář, ale tvrdí, že si neuvědomil, že by dotyčný pacienta dusil. Stejně tak ho nenapadlo, že by chování zaměstnanců mohlo skončit smrtí.
„Nebyl jsem si vědom toho, že polštář byl použit k dušení, protože celou dobu křičel. Kdyby měl ucpaný nos a ústa, nemohl by křičet,“ řekl Chorvat vyšetřovatelům. Sám byl zatčen ve druhé vlně kvůli podezření z toho, že nezasáhl a nezachránil Perišovi život. První čtyři zadržení jsou zdravotní bratři, kteří jsou obviněni z vraždy pacienta.
Muž dále vypověděl, že nepracuje přímo na oddělení, kde byl Periš hospitalizován. Když si večer v 19 hodin přebíral od kolegů směnu, řekli mu, že byl do nemocnice přijat pacient, kterého popisovali jako mimořádně nebezpečného.
„Přivezli ho v doprovodu policie, odmítal hospitalizaci a měl u sebe boxer. Popsali mi, že byl silně psychotický, vyhrožoval a disponoval mimořádnou fyzickou silou. Řekli mi, že vzkázal: »První dva nebo tři, kteří se ke mně přiblížíte, víte, jak skončíte.« Všichni měli z kontaktu s tím pacientem strach,“ vypověděl s tím, že tyto informace dostal pro případ, že by si kolegové z osudného oddělení vyžádali pomoc. Tato urgentní prosba pak také přišla.
Když do místnosti dorazil, našel tam čtyři další zdravotní bratry. Většinu ale neznal. „Znal jsem jen staršího kolegu, protože je to zástupce vrchního ošetřovatele. Stál u horní pravé strany u hlavy pacienta. Řekl mi, ať Kristiana chytnu za nohy. To jsem udělal. Všechny detaily si nepamatuji, protože jsme byli ve velkém šoku,“ vylíčil a popsal, že se od začátku bál o bezpečnost sebe i kolegů. „Jediné, co jsem věděl, bylo, že nesmíme dopustit, aby se vyprostil,“ řekl.
Zdravotník pak vypověděl, že v jednu chvíli se Perišovi povedlo vyprostit nohu, protože praskl kurtovací popruh. S nápravou pomáhala kolegyně. Když byla nachystaná medikace, personál se pokoušel Periše otočit na bok, aby mu léky mohl podat. V tu chvíli uslyšel muž rány.
„Když jsem zvedl hlavu, viděl jsem nejmladšího kolegu, jak pacienta bije pěstí,“ popsal muž, podle kterého starší zdravotní bratr v ten moment řekl něco jako „dost“ nebo „dobrý“, načež bití ustalo. Při dalším zvednutí zraku k pacientovi viděl, jak jeden ze starších kolegů drží Kristianovi na hlavě polštář. „V tu chvíli mi to připadalo normální a nemohl jsem tušit, že má polštářem ucpané dýchací cesty,“ bránil se s vysvětlením, že v nemocnici se občas polštáře používaly jako provizorní pomůcka, když pacienti plivali nebo se pokoušeli personál pokousat.
„Nešlo o ucpání dýchacích cest, ale hlava se tak otáčela na stranu, aby pacient nemohl přímo plivat nebo někoho pokousat,“ tvrdil. V nemocnici za tímto účelem prý žádné ochranné pomůcky nebyly. „Nikdy se nic takového nepoužívalo. Ani nám neřekli, že něco takového existuje,“ uvedl. Zároveň prý po nástupu do práce neprošel žádným speciálním školením, které by mu pomohlo podobné situace zvládat.
Kurtování pacientů údajně bylo téměř na denním pořádku, ale zákroky u těch, kteří byli vnímáni jako nebezpeční, už moc časté nebyly. V hlavě má poslední slova, která od Kristiana slyšel: „Jsi muslim, zabiju tě,“ vyhrožoval údajně atlet staršímu ošetřovateli. „Jedna z posledních věcí, které řekl předtím, než starší kolega zahájil resuscitaci, byla: Všechny vás pozabíjím,‘“ pokračoval. Od jeho posledních slov pak podle zdravotníkova odhadu uběhla necelá minuta, kdy někdo spatřil, že Kristian nedýchá.
„Krátce nato starší kolega řekl: »Lidi, on nedýchá,« a zahájil resuscitaci,“ uvedl. Pokus o záchranu života trval prý zhruba hodinu a půl a muž tvrdí, že se na snaze o oživení podílel nejdéle. U pacientů, u nichž bylo podezření na dušení, se přitom srdeční rytmus obvykle rychle obnoví.
„U Kristiana to nešlo. Udělali jsme všechno, co jsme mohli, ale ani na okamžik se nám nepodařilo nahodit srdeční rytmus. Je to moment naprosté bezmoci, zoufalství. Kdybych věděl, na jaký zákrok mě volají, nebo kdybych tušil, jak by to mohlo skončit, nešel bych tam ani za cenu výpovědi. Šel jsem jen proto, že jsme od kolegů dostali prosbu o pomoc,“ řekl.
Kromě ran pěstí si v danou chvíli prý ničeho nevšiml a některé z věcí viděl až díky kamerovému záznamu. „Kdybych si všiml, že už není potřeba ho dál držet, možná bych to i řekl. Nevím, co víc jsem mohl udělat. Dělal jsem to, co mi řekl můj nadřízený. Byl jsem přivolán na výpomoc, na kterou se musím dostavit,“ prohlásil.