Atleta Periše (†32) zabili v léčebně: Rodina zavrhla přání snoubenky
Vyšetřování smrti bývalého atletického reprezentanta Kristiana Periše, který přišel o život během hospitalizace v psychiatrické léčebně, stále pokračuje. Město Záhřeb, ve kterém nemocnice Sveti Ivan sídlí, řešilo na popud sportovcovy snoubenky návrh na přejmenování zařízení, který ale později rázně smetla ze stolu jeho rodina...
Život někdejšího chorvatského reprezentanta vyhasl v psychiatrické léčebně, ze které pochází děsivé video, na němž Kristiana brutálně bije několik zaměstnanců. Rány pěstí a tlačení polštáře na obličej byly jen částí toho, čemu Periš před svou smrtí čelil. Jeho zdrcená snoubenka, která po tragédii navíc přišla o jejich společné nenarozené dítě, vyslovila přání, aby se klinika po Kristianovi pojmenovala. Když vyšlo najevo, že město Záhřeb se tento návrh chystá předložit zastupitelským klubům, rodina couvla.
Důvodem je podle příbuzných fakt, že pojmenovat po Kristianovi kliniku, kde stále pracují lidé spojení s jeho smrtí, jim připadá velmi pokrytecké. Celý krok navíc vnímají jako pouhé politikaření.
Z textu chorvatského webu Index.hr vyplývá, že rodina měla v žádostech několik bodů a tento byl záměrně uveden až jako poslední. „Před ním stojí všechny ostatní konkrétní požadavky, které bylo potřeba začít řešit, především pokud jde o odpovědnost dalších osob,“ stojí v prohlášení pro deník Jutarnji list. Samotný nápad na přejmenování nemocnice údajně vzešel od Kristianovy snoubenky, která s ním byla v zařízení ve chvíli, kdy jej hospitalizovali. Pak ji ale poslali domů.
„Vzhledem ke všemu uvedenému rodina od tohoto požadavku ustupuje, protože si žádné přejmenování nepřeje. Obzvlášť proto, že v tomto zařízení stále pracují lidé, kteří kryli trestný čin a říkali nám nepravdy,“ míní pozůstalí s tím, že prioritou je potrestat všechny viníky, včetně těch, kteří po smrti Periše mlžili.