Mistryně světa Formanová nechápe výkony na ME: Natřela vedení!
Fráze »jdu si to užít« se hodí možná na párty nebo hospodskou pitku s kamarády. Určitě ne na atletické ME. Takový názor zastává bývalá závodnice a mistryně světa v běhu na 800 metrů Ludmila Formanová (52)!
Šampionát starého kontinentu v Birminghamu skončil pro českou výpravu (52 sportovců) totálním fiaskem. Nejenže poprvé v historii nepřivezli atleti jedinou medaili, ale naprostá většina z nich zůstala za letošními standardy. „Dlouho jsem se bránila napsat jakýkoliv komentář k vystoupení našich atletů za poslední dobu,“ vyznala se na Facebooku bývalá hvězda tartanu Formanová.
Kde je pokora?
Pocitu vykřičet svůj hněv do světa se ale neubránila... „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést. Někdy se to povedlo, někdy ne. Ale nikdy jsem v komentářích neříkala, že si to jdu užít. Užít si to můžete, když uspějete,“ líčila sáhodlouhou kritiku.
„Chybí nám skromnost a pokora. Ale bez kompetentního vedení ČAS to půjde těžko,“ rýpla si Lída rozčarovaně do šéfa Varhaníka a spol. „Nezaplétala jsem si culíky, nedělala make-up, neměla dlouhé nehty, nic z toho mě nezajímalo,“ uzavřela.
Kateřina Nekolná (51)
bývalá atletka a televizní moderátorka
„Užít si závod neznamená, že se na to vyse*u. Nevylučuje to stoprocentní nasazení a ani fakt, že se jdu poprat o co nejlepší umístění. To, že je v systému přípravy a péče o sportovce něco špatně, to je jiná věc.“
Šárka Kašpárková (55)
mistryně světa v trojskoku
„V dnešní době bohužel o úspěchu nehovoří jen výsledky na dráze, ale také počet sledujících na IG nebo FB.“
Kristiina Mäki (34)
účastnice ME v Birminghamu, 7. místo na 1500 m
„Mrzí, jak to lidi komentují, protože vůbec nevidí, co pro to atleti dělají. Kritikům klidně zaplatím s námi měsíční soustředění...“
Barbora Špotáková (45)
dvojnásobná olympijská šampionka a nynější trenérka oštěpařek
„Každý, kdo se sem dokázal kvalifi kovat, je výjimečný člověk. Měli by mít obdiv, a ne nějakou odpornou kritiku. To si nezaslouží.“