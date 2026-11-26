Fenin poslal pozdrav z nemocničního lůžka: Musel na operaci
Bude teď konečně líp alespoň zdravotně? Bývalý fotbalista a notorický průšvihář Martin Fenin (39) se musel tento týden svěřit do péče lékařů. A putoval rovnou na operační sál!
Ještě než zamířil do nemocnice, vyrazil si zasportovat. „Tak to by nebyl Féňa, kdybych si ráno nešel zaběhat,“ vtipkoval na instagramu, kde předtím také přiznal, že na problémy dříve nebral zřetel. „Kašlal jsem na to zdraví po zápase, ale teď přijde pořádný šmakec. ORL, návštěva, a jedeme dál,“ hlásil.
Později sdílel bývalý reprezentant pozdrav přímo z lůžka. Ukázal snímek v kompresních punčochách a taky selfie, kde jsou na jeho ruce vidět růžové korálky, které si do špitálu zřejmě vzal jako talisman od malé dcerky. „Nebolí,“ prozradil s tím, že důvodem, proč musel pod kudlu, bylo trhání mandlí.