Syn legendy Gedeona u soudu: Trest za falešné lístky
Chtěl se přiživit na slavném příjmení, ale Filip Gedeon (24), syn bývalého slávisty Patrika (51), si vyslechl rozsudek jménem republiky.
Za prodej falešných lístků na lednový mač Slavia – Barcelona v Lize mistrů vyfasoval podmínku na 2,5 roku a veřejně prospěšné práce. Jeho kumpán Šatný si půjde sednout do basy! Povedená dvojice totiž okradla přes 80 příznivců kopané o 1,7 milionu Kč.
Gedeon, jenž má ve sportu stopku kvůli kokainu, si podle soudu získával důvěru zájemců tvrzením, že jde o sponzorské vstupenky od jeho otce. „To je úplně největší podraz,“ zlobil se Patrik pro iDnes.cz.