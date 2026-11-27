Potrestaná Vondroušová lyžuje v Tyrolsku: Devátá dovolená!
Žádný zápas, ale hned devět zahraničních dovolených! Potrestaná tenisová hvězda Markéta Vondroušová (27) si naplno vychutnává cestování po světě bez rakety a tenisek.
Od předčasného návratu z lednové Austrálie, kde ji pochroumané rameno nepustilo do grandslamu, na turnajích pauzíruje. Střihla si jen čtyřhru při BJK Cupu, pak se provalil její dopingový průšvih a v červnu přišel čtyřletý trest.
Bolavou duši si léčí na dovčách! Za posledního půl roku už stihla Alicante, Řím, Rhodos, Baskicko, Kaprun, Paříž, Bali, Maroko a teď lyžuje s přítelem Andrewem v tyrolských Alpách. Copak bude desítka? Že by oblíbená exotika na Maledivách?