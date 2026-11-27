Cibulková prodává svůj luxusní byt, ale... V čem je problém?
Vypadalo to, že se svým milovaným bytem je pevně spjatá. Výstavní skříň s luxusním oblečením, terasa s pohádkovým výhledem na Bratislavu... Ale toho všeho se bývalá tenistka Dominika Cibulková chce po rozvodu vzdát. V čem ale při prodeji vězí největší háček?
Nemovitost bývalé slovenské reprezentantky se už jednou v nabídce objevila. Tehdy se poprvé začalo spekulovat o krizi mezi ní a tehdejším manželem Michalem Navarou. „Už dlouho jsme si pohrávali s myšlenkou byt buďto kompletně předělat, nebo vyměnit za něco většího. Ale určitě chceme městské bydlení a nový domov musí splňovat všechna kritéria, což bude náročné,“ říkala tehdy Cibulková.
Mezitím se potvrdil rozpad jejího vztahu s manželem, kterého po Dominičině boku nahradil jeho někdejší spolupracovník Tibor Vincze. A luxusní hnízdečko na Starém Městě se objevilo v nabídce znova. Jak ale prozradil realitní makléř Peter Vozár pro web Sport24.sk, udat takhle vytuněné bydlení může být někdy problém.
„Prodej takových luxusních nemovitostí je velmi specifický a neřídí se tradičními pravidly trhu jako u běžných bytů či rodinných domů. Důležitý je při jejich prodeji kvalitní marketing přes sociální sítě, protože často ani potenciální kupec nemusí aktuálně takové rezidence hledat,“ vysvětlil. „Většina solventních lidí má vlastní představu, že si postaví vilu podle sebe. Pokud je ale nabídka osloví, rozhodnou se ji koupit především z hlediska prestiže.“
Podobnou věc jako Dominika Cibulková řeší momentálně například i hokejista Ľubomír Višňovský, který se po rozvodu snaží prodat vilu. „V nevýhodě jsou ti majitelé nemovitostí, kteří jsou do prodeje tlačeni, protože ti, kteří mají peníze na koupi, diktují pravidla hry a snaží se částku srazit i o 25 procent,“ upozornil Vozár.