Kouzelné oznámení bijce Muradova a jeho těhotné Sabiny: Holka, nebo kluk?!
O dojemné rodinné video se s fanoušky podělil známý pár. Hvězdný bojovník Oktagonu Mach Muradov a jeho manželka Sabina nachystali pro svého potomka první videovzkaz. A rovnou v něm odhalili i pohlaví očekávaného miminka.
Jako první se před kamerou objevil tatínek Mach, který už má šestiletou dceru Rumiu se zpěvačkou Monikou Bagárovou. „Ahoj, jsem tvůj táta a od prvního dne jsem myslel, že seš kluk. I když budeš holčička, mně to nevadí,“ podělil se o svůj tip.
Hned po něm přišla na řadu jeho manželka Sabina. „Ahoj! Já jsem tvoje maminka a myslím si, že budeš kluk,“ zářila na videu. Do tipování se zapojila i její mladší sestra. „Ahoj, já jsem tvoje teta a myslím si, že asi budeš kluk,“ přidala se.
Rodina se zkrátka téměř shodla na chlapci. „Já jsem tvoje šestiletá větší ségra a myslím si, že budeš holčička,“ narušila ale jednomyslný verdikt malá Rumia, kterou má Mach se zpěvačkou Monikou Bagárovou. „Ahoj, já jsem tvoje babička a mám tě ráda už teď, ať seš, kdo seš, ale myslím si, že seš kluk,“ těšila se na vnouče Sabinina maminka. „Tak ahoj, já jsem tvůj dědeček a já si myslím, že budeš kluk jako buk,“ přidal se se svým přáním i dědeček.
A pak přišlo na řadu velké odhalení. Rumia s tatínkem přinesli domů nafukovací balon. Zatímco ho budoucí rodiče přidržovali, Rumia ho odvážně propíchla. Jakmile se po celé místnosti rozlétly modré konfety, Mach propukl v obrovskou radost. „Kluk! Já jsem to říkal!“ křičel nadšeně. „Kluk! Je to kluk!“ jásala Rumia. Do rodiny tak brzy přibude další chlapská posila.