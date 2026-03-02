Předplatné

Magazín COACH: Francouz o brankářském řemesle i české zákulisí ZOH

Coach
Už v úterý vychází březnové vydání magazínu Coach a rozhovor s bývalým hokejovým brankářem Pavlem Francouzem. Hlavní téma se vrací k zimní olympiádě a nechává nahlédnout za kulisy české výpravy. Ondřej Jílek popisuje vývoj kariéry olympijského šampiona v rychlobruslení. Inspirovat může i cesta čerstvých vítězů Super Bowlu. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Pavel Francouz / brankář vítězů Stanley Cupu
  • Téma: ZOH 2026 / zákulisí české výpravy
  • Hlas trenéra: Ondřej Jílek / otec olympijského vítěze
  • Anketa osobností: Co odlišuje špičkového trenéra od dobrého?
  • Hlas sportovce: Michaela Kubečková / kapitánka florbalové reprezentace
  • Okénko z NHL: Cesta k Super Bowlu / inspirace i pro hokej
  • Psychoprostor šampionů: Emoce na tvojí straně

