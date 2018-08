Tipy a možné sestavy pro ligu: Sparta porazí Duklu, pálí to Komličenkovi

Dukla se prozatím v aktuálním ročníku trápí. Nevybojovala ani bod a na Letné to bude mít pekelně těžké. Očekáván může být galavečer Josefa Šurala (11,7 milionu), který se trefil v posledním zápase proti Bohemians a dvakrát i v duelu čtvrtého kola s Teplicemi. Dukla by mu mohla svědčit. Čtvrtému celku tabulky navíc do karet hraje i to, že s týmem okolo nynějšího kouče Pavla Drska prohrál pouze jednou v historii.

Příbram naposledy vyhrála ve Zlíně v roce 2004 a zároveň zvítězila v jediném z posledních jedenadvaceti vystoupeních na hřištích soupeřů. Mírným favoritem tedy bude Zlín, který se může spolehnout na útočníka Jeana-Davida Beaugela (11,1 milionu), jenž se trefil už ve dvou domácích utkáních Ševců.

Ačkoliv je historická bilance v počtu výher vyrovnaná 7-2-7, jasným favoritem bude Jablonec. Zajímavé bude také setkání trenéra Romana Skuhravého s posledním ligovým mančaftem před Opavou, který měl možnost trénovat. V defenzivě Severočechů je spoleh na Davida Lischku (12,5 milionu), Martin Doležal (12,2 milionu) má zase střeleckou fazonu.

Všechny tři poslední vzájemné zápasy skončily remízou a dělba bodů lze očekávat i tentokrát. Karviná nutně potřebuje bodovat, Slovácko zase nebude chtít za žádnou cenu prohrát a případně ztratit postavení v klidném středu tabulky. Ve velké formě hraje v posledních kolech Lukáš Sadílek (11,5 milionu) a právě on by nakonec přece jen mohl být jedním z rozdílových faktorů.

Slovan je na vzestupu, Baník předvádí na začátku sezony fantastické výkony. Tuhá bitva U Nisy nabídne zajímavou podívanou a zřejmě i hodně branek. Historicky úspěšnější je Liberec a zajímavou volbou do vaší sestavy by mohl být Tomáš Malinský (6,6 milionu), který v posledním kole s Příbrami předvedl parádní výkon, navíc stojí málo.

Oběma celkům se nedaří, Teplice neskórovaly v posledních třech zápasech, pokaždé zároveň prohrály. Mladá Boleslav zase utržila od Plzně během posledního kola debakl 1:6. V dresu Středočechů to však pořádně pálí útočníkovi Nikolaji Komličenkovi (12,6 milionu), který vstřelil v dosavadních šesti ligových kolech stejný počet gólů a k tomu navíc přidal ještě dvě nahrávky.

Remíza ve vzájemných zápasech nebyla k vidění už devětkrát v řadě, osmkrát za sebou vyhrál domácí tým. Slavia navíc u posledních čtyř domácích výher ani jednou neinkasovala. Zajímavou perspektivu by nabízel případně nastoupivští útočník Stanislav Tecl (8,4 milionu), který by nakonec mohl šlágr i rozhodnout.

Foto Sazka

Sigma bude po zápase v Seville vyčerpaná a to psychicky i fyzicky. Bohemka v posledních třech kolech pouze dvakrát remizovala a bude chtít jednoznačně vyhrát. Prosadit by se mohl perspektivní Rudolf Reiter (10,5 milionu), který je jednou z nejdůležitějších součástí herního projevu Pražanů v každém ligovém utkání.