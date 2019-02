Tipy a sestavy pro ligu: Baroš potrápí Letnou, Slavia to bude mít těžké | iSport.cz

Dukla předvedla v posledním kole sympatický výkon proti Spartě, ale prohrou 2:3 potvrdila, že má problémy v defenzivě. Hosté obdrželi od začátku sezony už 38 branek. Góly inkasuje pražský klub rovnoměrně doma (19) i venku (19). Liberec v zimě posílil ofenzivu a ve dvou zápasech zaznamenal pět branek. Trefí se(9,6 milionů), jehož souhra s mužstvem jde nahoru.

V tomto utkání budou dominovat obrany. Hosté na jaře ještě nevstřelili branku. Po odchodu Vaněčka jim směrem dopředu chybí klasický hrotový hráč. I Karviná má směrem dopředu potíže (1 gól ve 2 jarních duelech), a tak bychom pouvažovali nad jednou z obran. Domácí brankář Martin Berkovec stojí 6,4 milionů.

Velká šance potvrdit venkovní výhru pro Olomouc. Hosté jsou totiž mužstvem s nejhorší obranou (49 branek) v lize, venku se jim v tomto směru nedaří ještě víc. Domácí jsou pro nás jasným favoritem, výhru bude dirigovat Šimon Falta (8,4 milionů).

Bohemians zažívají nepěkné časy. Na ligovou výhru čekají už 10 zápasů. Ale ani Zlín nezáří nijak oslnivou formou, v posledních pěti utkání si nepřipsal ani bod. Zlomí klasickou nervózní bitvu Tomáš Poznar (7,1 milionů)?

Souboj dvou vynikajících střelců. Toto utkání i díky přítomnosti domácího Nikolaje Komličenka (12 milionů) a hostujícího Martina Doležala (11,3 milionů) slibuje brankové hody. A pozor, hosté do Boleslavi nejezdí rádi, nevyhráli tu už 7x za sebou.

Nic nemusí být, tak jak se zdá. Sparta na jaře přes dvě výhry herně nepřesvědčila. Plechatý chybuje, Zahustel dozadu hoří. Tou pozitivní správou by mohl být nástup hvězdy Bořka Dočkala. V těchto zápasech si libuje hvězdný Milan Baroš (7,1 milionů), který buď předvede vynikající výkon, nebo se nechá vyloučit. Co to bude tentokrát?

Opava může po Jablonci (2:2) potrápit i druhou Plzeň. Ta nemůže počítat s Hubníkem a Hejdou, proto narychlo získala Brabce. Mužstvo každopádně bude unavené z cestování, v týdnu muselo spolknout demoliční porážku 0:3 na hřišti chorvatského Záhřebu. Celkově má úřadující mistr v nohách náročný program z Evropské ligy a duelu se Slavií a nic moc alternativ v obraně. Domácí by tak minimálně jednu branku vstřelit měli, i tak věříme ve výhru hostů pod záštitou Tomáše Chorého (8,3 milionů).

Po posvícení přichází… no vždyť to pořekadlo znáte. Slavia předvedla na evropské scéně fantastický výkony, na hřišti Genku vyhrála 4:1 a postoupila. Po náročném programu potřebuje zabrat i v lize, ale nečeká ji snadná soupeř. Slovácko v tabulce posledních pěti kol je dokonce před svým soupeřem a víc bodu získala jen Plzeň. Zkusíte zariskovat a dáte si do sestavy hostujícího Jana Navrátila (8,1 milionů)?