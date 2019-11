Vítěz Sazka Fantasy potkal Jágra! Vytkl jsem mu málo bodů, smál se | iSport.cz

Jak dlouho se věnujete Sazka Fantasy? A jak jste vůbec na projekt narazil?

„Sazka Fantasy hraji od léta 2018, kdy jsem na tento projekt narazil náhodou ve Sport Magazínu. Sazka Fantasy mě hned chytla a skládáním sestav jsem trávil vice času, než by bylo zdrávo.“

Jaké soutěže hrajete?

„Hraji všechno, co Sazka Fantasy nabízí. Nejvíce mě baví hokej, který má bodování hráčů rozmanitější než fotbal. MS 2019 v hokeji mě pak chytlo natolik, že jsem se ho osobně zúčastnil.“

„Ve fotbale dávám brankáře a obranu, kde je největší pravděpodobnost, že nedostanou gól. Z obránců se snažím vybrat krajní obránce, kteří více podporují útok. Do zálohy vybírám útočně laděné hráče a do útoku zabijáky.

V hokeji vybírám hráče, kteří mají největší ICE TIME, hrají přesilovky, mají hodně střel na bránu a jsou produktivní. Většinou se snažím dodržet rozpočet 100 mil., ale nebráním se ani limitu 115 mil., kde je přijatelný postih 15 %.“

Hrajete i v partě, nebo pouze sám?

„Hraji extraligu v partě pod „skromným“ názvem VIP SAZKA ELH. V minulé sezoně se nám dařilo, kdy jsme posbírali hodně poukazů na 300 Kč, takže název party byl podložen i výsledky.“

Sestav si tým z hráčů hokejové extraligy a hraj o skvělé ceny >>

Jak se vám líbilo na setkání s Jaromírem Jágrem?

„I když jsem to měl na zápas Kladno – Litvínov přes 150 km, tak jsem neváhal a jel. Bylo o nás ze strany Kladna perfektně postaráno, jídlo a pití, co hrdlo ráčí. Zápas jsem si užil. Po zápase jsme měli posezení s Jardou, popovídali jsme si o hokeji a dali mu tipy, co zlepšit (smích). Když jsem Jardovi vytkl, že nasbíral málo bodů, že jsem ho měl jako kapitána, tak mi odpověděl, že kdyby to býval věděl, tak by se snažil víc…“

Co byste doporučil dalším hráčům?

„Hlavně se z toho nezbláznit! Je to jenom hra!“